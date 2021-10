Prima della Scala 2021, in scena Macbeth: date e biglietti

Il Teatro alla Scala comunica l'apertura delle vendite per il 7 dicembre.

Il Teatro alla Scala aprirà la Stagione d’Opera 2021/2022 con Macbeth di Giuseppe Verdi.

Prima della Scala 2021 con Macbeth: la regia di Davide Livermore

Con questo Macbeth il Direttore Musicale Riccardo Chailly completa il percorso interpretativo dedicato alla “trilogia giovanile” di Giuseppe Verdi dopo Giovanna d’Arco e Attila.

Macbeth va in scena con la regia di Davide Livermore, al suo quarto spettacolo inaugurale, insieme ad uno staff composto dagli scenografi di Giò Forma, dal costumista Gianluca Falaschi e con un grande cast.

Prima della Scala 2021 con Macbeth: il cast

Per la terza volta, Macbeth è interpretato da Luca Salsi, mentre il ruolo di Lady Macbeth è impersonato da Anna Netrebko, che conferma il suo rapporto privilegiato con il nostro Teatro per la quinta Inaugurazione.

Francesco Meli interpreterà Macduff e Ildar Abdrazakov, Banco: entrambi due artisti legati alla Scala. Sarà Iván Ayón Rivas a cantare la parte di Malcolm, Chiara Isotton è la Dama e Andrea Pellegrini il Medico. Il Coro sarà sotto la nuova guida di Alberto Malazzi.

La collaborazione tra il Teatro e le istituzioni cittadine e nazionali porta in scena il progetto Prima Diffusa, il quale arriva al decimo anno. Sostenuto da Edison, darà vita ad un festival originale intorno all’inaugurazione della Stagione.

Il programma, reso possibile grazie alla Rai, trasmetterà la Prima in diretta televisiva in Italia, a livello globale e in diretta radiofonica.

Prima della Scala 2021 con Macbeth: i biglietti

Grazie alla nuova normativa sarà possibile accogliere il pubblico a capienza piena. Pertanto, la Scala ha finalmente definito le date di inizio della vendita dei biglietti per Macbeth, sia per la Prima sia per le repliche.

I biglietti per la Serata inaugurale del 7 dicembre saranno disponibili a partire da mercoledì 27 ottobre alle ore 10.

I biglietti per le repliche dell’opera Macbeth del 10, 13, 16, 19, 22 e 29 dicembre saranno disponibili a partire da giovedì 21 ottobre alle ore 10.

I biglietti per l’anteprima Under30 del 4 dicembre saranno disponibili a partire da giovedì 11 novembre alle ore 10.

LEGGI ANCHE: Voucher dal Comune di Milano: biglietti scontati per cinema, teatri e concerti