Da aprile sarà possibile iscriversi ai periodi di soggiorno estivo nelle Case vacanza comunali

Palazzo Marino comunica l’apertura delle iscrizioni ai centri estivi comunali di Milano: potranno partecipare gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Inoltre, dal mese di aprile sarà possibile presentare le domande di iscrizione ai periodi di soggiorno estivo nelle Case vacanza comunali.

Durante l’estate precedente i centri hanno accolto circa 4mila bambini. Anche per l’estate 2022 non mancherà la proposta educativa: le attività inizieranno il 13 giugno e proseguiranno fino al 22 luglio nell’arco di tre periodi, ciascuno della durata di 10 giorni (13/24 giugno, 27 giugno-8 luglio, 11/22 luglio). La frequenza sarà dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30.

Al momento dell’iscrizione è possibile richiedere il servizio di ‘pre’ (dalle 7.30 alle 8.30) e ‘post’ (dalle 16.30 alle 18.00).

Come partecipare

Le famiglie residenti in città avranno la precedenza di iscrizione, ma potranno iscriversi anche le famiglie residenti al di fuori del comune di Milano. Per presentare la domanda basterà collegarsi al sito del comunee autenticarsi tramite Spid o utilizzare la carta d’identità elettronica: l’iscrizione online permetterà di scegliere un solo periodo, l’intera durata o più periodi anche non consecutivi.

Le famiglie che hanno in corso un trasferimento di residenza al comune di Milano, hanno un bambino in affido o sono residenti fuori Milano potranno prenotare telefonicamente tramite lo 020202. L’assegnazione del posto per i non residenti avverrà a conclusione delle assegnazioni ai residenti.

L’iniziativa ‘Fuori dal Comune’

Anna Scavuzzo, Vicesindaco e assessore all’Istruzione, evidenzia: “Con i Centri Estivi in città i bambini e le bambine della scuola primaria potranno sperimentare opportunità di gioco e divertimento e vivere esperienze educative in una dimensione di comunità che oggi più che mai è importante e preziosa nel recupero della socialità“.

La Vicesindaco rende noto che i centri si svolgeranno in quaranta sedi scolastiche diffuse nei municipi. L’iniziativa ‘Fuori dal comune’, invece, prevede escursioni giornaliere per attività ludico-ricreative alla scoperta del territorio, e con i soggiorni nelle case vacanze del comune. Le attività dentro e fuori le scuole verranno proposte anche ai bambini e ai ragazzi che sono arrivati dall’Ucraina, al fine di facilitare l’integrazione.

Le iscrizioni ai soggiorni vacanza apriranno nel mese di aprile: l’offerta per l’estate 2022 prevede due settimane di soggiorno nelle case vacanza di Ghiffa (Lago Maggiore), Vacciago (Lago d’Orta), Bardonecchia(alta Val di Susa) e Marina di Massa.

LEGGI ANCHE: Mostra Lego “The Art of the Brick” a Milano: date e biglietti