Fao Schwarz celebra il Carnevale 2022: gli appuntamenti in maschera

Da sabato 26 febbraio a domenica 6 marzo 2022, in via Orefici, si festeggerà il Carnevale

Il negozio di giocattoli Fao Schwarz festeggerà il Carnevale Ambrosiano con due weekend ricchi di iniziative dedicate ai bambini.

Carnevale Fao Schwarz: la sorpresa

Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 febbraio e sabato 5 e domenica 6 marzo, Fao Schwarz invita tutti i bambini a prendere parte all’evento.

Per partecipare, bambini e bambine dovranno mettersi nei panni della principessa Disney più amata o del supereroe Marvel preferito.

Un’ottima occasione per trovarsi in un’atmosfera incantata, insieme ad altri bimbi che condividono la passione per gli stessi personaggi, dando vita a una giornata unica. Inoltre, ci sarà una fantastica sorpresa, un pensiero da portare a casa, ma soprattutto un’emozione da custodire.

Carnevale Fao Schwarz: la magia del Wizarding World

A movimentare gli appuntamenti, anche il mondo di Harry Potter. Fao Schwarz invita maghi e streghe a vivere la magia del Wizarding World. Sarà possibile provare il cappello parlante di Spin Master e scoprire in quale casa di Hogwarts si verrà smistati. Grifondoro, Tassorosso, Corvonero o Serpeverde? Per scoprirlo, è necessario correre in via Orefici, 15.

Carnevale Fao Schwarz: orari e informazioni

Il negozio è aperto con orario continuato dalle ore 10.15 alle 20.00.

Sbarcato in Italia lo scorso ottobre, non vede l’ora di stupire genitori e bambini con i suoi giochi unici e gli eventi sensazionali.

Per ulteriori informazioni, contattare il numero seguente: 02 36588460.

LEGGI ANCHE: Ralph Lauren apre un nuovo punto vendita a Milano: lo store sarà dedicato ai bambini