Il nuovo negozio per bambini di Ralph Lauren si troverà in via della Spiga 14 a Milano.

È ufficiale: a Milano arriverà un nuovo negozio Ralph Lauren, ma stavolta interamente dedicato ai bambini.

Ralph Lauren: lo store childrenswear aprirà in autunno

Ralph Lauren Corporation ha annunciato che l’apertura del nuovo store di abbigliamento è prevista in autunno e si troverà in via della Spiga 14, a Milano.

Quale posto migliore se non il cuore del centro di Milano? Il negozio del Quadrilatero rappresenterà lo stile americano classico per il quale Ralph Lauren è riconosciuto in tutto il mondo: occuperà una superficie pari a 300 metri quadrati e sarà distribuito su due piani. Ovviamente, comprenderà l’intera offerta di Ralph Lauren Childrenswear.

L’espansione del brand

A seguito dell’apertura del flagship store “The World of Ralph Lauren” in via della Spiga 5 lo scorso novembre, il brand ha deciso di espandersi, creando inconfondibili esperienze di lifestyle.

Il fine? Coinvolgere un pubblico globale.

Per offrire una crescita sostenibile a lungo termine l’azienda ha deciso di puntare su un’espansione mirata a livello internazionale come parte della sua strategia “Next Great Chapter”.

La sfilata a New York

Ralph Lauren Corporation è leader globale nel design, nel marketing e nella distribuzione di prodotti di lifestyle di lusso in cinque categorie: abbigliamento, calzature & accessori, casa, profumi e ospitalità.

Il prossimo 22 marzo il marchio sfilerà off calendar a New York, nella metropoli americana, per presentare la sua fall-winter 2022.

Finalmente, a distanza di tre anni, Ralph Lauren torna a sfilare in presenza.

