Piazza Cordusio ospiterà il mega negozio di giocattoli: oltre 600 metri quadrati.

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato! Giovedì 28 ottobre, in via Orefici 15 a Milano, apre il primo store dell’Europa continentale dell’iconico marchio di giocattoli FAO Schwarz.

Apertura Fao Schwarz Milano: il taglio del nastro

Come già annunciato lo scorso marzo, l’apertura è frutto di un accordo in esclusiva tra Prénatal Retail Group e il partner californiano ThreeSixty Group, proprietario del marchio FAO Schwarz.

Durante il simbolico taglio del nastro, l’Amministratore Delegato di Prénatal Retail Group Amedeo Giustini annuncia “Prénatal Retail Group è orgogliosa di portare in Italia, e proprio nel cuore della città di Milano, il primo negozio FAO Schwarz dell’Europa continentale”. E aggiunge “Siamo certi che FAO Schwarz diventerà presto anche un patrimonio di Milano e dei suoi cittadini, una ragione in più per considerare questa città un destination brand unico che tutto il mondo ci invidia”.

In merito agli orari di apertura, conclude “Sarà aperto a tutti, grandi e bambini, 7 giorni su 7 tutto l’anno, perché sia sempre possibile soddisfare il desiderio di sognare e giocare”.

Presente anche il Senior Director International Business Development, Sales and Licensing di ThreeSixty Group, Megan Wycoff, che dichiara ““È davvero un piacere essere qui oggi all’inaugurazione. Quella di Milano è un’apertura importante, resa possibile dalla partnership con Prénatal Retail Group con cui abbiamo condiviso un proficuo e continuo scambio di expertise e know how.

Il risultato è questo meraviglioso negozio che siamo certi affascinerà i clienti italiani grazie alle esperienze uniche e ai tanti brand in esclusiva”.

Apertura Fao Schwarz Milano: il negozio

Il mega store di via Orefici 15, realizzato su tre piani, copre una superficie complessiva pari a 600 metri quadrati. All’ingresso, i clienti saranno accolti dall’inconfondibile Clock Tower che allo scoccare di ogni ora si attiva diffondendo, al posto dei classici rintocchi, le note della canzone FAO Schwarz.

Inoltre, alla base della torre, troverete un gioco meccanico ‘labirinto’ che aspetta i più piccoli.

Le sorprese non finiscono qui. Al primo piano ci sarà un allestimento con i classici ballon FAO Schwarz: numerose mongolfiere di dimensioni differenti spiccheranno il volo. Immancabile la presenza di un meccanico, che con la sua officina potrà personalizzare le racing car e uno spazio con demo di auto e animali radiocomandati e droni. Al piano -1, ciliegina sulla torta, l’iconico Dance-on-Piano in dimensioni extra large per divertirsi ballando a tempo di musica sui mega tasti.

Presenti alcuni intrattenitori, i quali coinvolgeranno il pubblico con veri e propri show di magia: inevitabile l’ambientazione che ripropone il treno per Hogwarts e il mitico binario 9 ¾ di Harry Potter.

D’obbligo anche un corner per gli appassionati di peluche: il Bunnies by the Bay, dove potrete acquistare coniglietti, orsetti, ochette, gufi, elefantini, e personalizzare copertine, cappellini e altri accessori con il ricamo del proprio nome.

Fao Schwarz Milano: un’icona da oltre 150 anni

Da oltre 150 anni FAO Schwarz è sinonimo di qualità, innovazione e di un’offerta unica che ha creato ricordi indelebili per generazioni di bambini. La sua storia ebbe inizio nel 1862, grazie al tedesco Frederick August Otto Schwarz (FAO), che fondò a Baltimora, l’attuale Fao Schwarz con il nome di “Toy Bazaar”.

Nel 2016 il brand è stato acquisito da ThreeSixty Group, che ha aperto il nuovo store a Rockefeller Plaza a New York, arrivando anche a Pechino, Londra e Dublino.

