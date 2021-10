Fao Schwarz sta per arrivare a Milano: prossimamente in piazza Cordusio

Ancora segreta la data della nuova apertura dello store

Il famoso negozio di giocatoli americano, come annunciato lo scorso marzo, aprirà il primo negozio in Italia, in piazza Cordusio a Milano.

Fao Schwarz Milano: il luogo della scoperta

Sarà il primo flagship store Fao Schwarz nell’Europa continentale. L’apertura è frutto di un accordo in esclusiva tra Prénatal Retail Group, distributore leader nel settore dell’infanzia e del giocattolo, e ThreeSixty Group, azienda californiana presente in tutto il mondo e proprietaria del marchio Fao Schwarz.

Fao Schwarz Milano: il gioco delle meraviglie

Dal 7 ottobre, sul sito www.faoschwarz.it, è attivo Il gioco delle meraviglie: una caccia al tesoro virtuale attraverso la quale gli utenti, rispondendo a 5 indovinelli che riguardano altrettanti luoghi del cuore di Milano, potranno trovare alcuni tra i più iconici giocattoli di FAO Schwarz. Chi riuscirà a completare il gioco riceverà un codice e, presentandosi allo store, potrà verificare tramite QRcode se risulterà tra i vincitori di uno dei 500 giocattoli in palio.

Per tre fortunati, inoltre, un super premio: una merenda in stile FAO Schwarz da vivere con 5 amici.

Fao Schwarz Milano: i segnali dell’apertura

Durante le prossime settimane, Milano sarà avvolta da un tocco di magia e meraviglia. Per le strade della città ci saranno impronte di orso, non passerà inosservata nemmeno la bicicletta delle meraviglie e i soldatini di Fao Schwarz in versione extra-large indicheranno la direzione per arrivare allo store.

Infine, il programma di animazione e di performance artistiche trasformerà il grande sogno in realtà.

