Il DEW/R Festival Rugiada trasforma l’ex Chiesetta del Parco Trotter in un laboratorio di arte, poesia e performance, con la partecipazione di artisti internazionali e il sostegno di importanti istituzioni milanesi.

Nel cuore di Milano, tra gli spazi riconvertiti dell’ex Chiesetta del Parco Trotter, prende forma la terza edizione del DEW/R Festival. Intitolata Rugiada, l’evento si sviluppa dal 13 al 15 novembre, con un orario serale che va dalle 18 alle 23, ed è gratuito e aperto a tutti. Il progetto nasce dall’intenzione di mettere in scena il dialogo tra arte, poesia e paesaggio urbano, esplorando le intersezioni tra urbanistica, arti visive, performance e cinema espanso. L’archivio della poetessa Rita Bonfiglio costituisce il filo conduttore che collega passato e presente, creando un percorso sensoriale unico.

Rugiada prende vita nella ex Chiesetta del Parco Trotter

Il contesto storico della chiesetta, trasformata in spazio espositivo, amplifica il senso di riscoperta dell’eredità culturale. Le pareti, un tempo sacre, ora ospitano installazioni luminose, proiezioni video e letture poetiche che si intrecciano con il paesaggio circostante. L’evento, organizzato da Cassata Drone Expanded Archive in collaborazione con Associazione R, invita il pubblico a percorrere il sito in maniera non lineare, favorendo incontri casuali fra opere visive e sonori. Questa modalità incoraggia una fruizione attiva, dove la rugiada diventa metafora di un rinnovamento costante della percezione urbana.

Un percorso tra arte, poesia e paesaggio urbano

Le opere presentate si fondono con le caratteristiche architettoniche del luogo, creando un paesaggio poetico che risponde alle sfide dell’urbanistica contemporanea. Attraverso letture in diretta dei testi di Rita Bonfiglio, il pubblico percepisce le trasformazioni della città come versi in evoluzione. Alcune installazioni, realizzate con droni fotografici, riprendono prospettive aeree della metropoli, mentre altre pezzi di arte visiva reinterpretano mappe storiche, suggerendo un dialogo tra memoria cartografica e realtà presente.

Un cast di autori e collettivi internazionali

Il programma riunisce una variegata selezione di creativi: Vincenzo Profeta, Cecilia Bengolea, Jacopo Benassi, il collettivo Raqs Media Collective, Adriano La Licata, Joseph Cochrane II e Caroline Mc Manus. A completare la lista troviamo Arianna Marcolin, Lorenzo Montinaro, Umberto Santoro e numerosi altri artisti emergenti. Ogni partecipante porta sul palcoscenico la propria lingua visiva o sonora, creando un mosaico culturale che supera i confini nazionali e genera un vero e proprio crocevia di idee.

Performance, musica e cinema espanso

Tra i momenti più attesi spicca l’esibizione dell’ Orchestra Il Pomodoro di Giulio d’Alessio, che accompagna le letture poetiche con sonorità contemporanee. Parallelamente, il cinema espanso propone proiezioni multisensoriali che includono realtà aumentata e suoni binaurali, trasformando lo spettatore in parte integrante della narrazione. Artisti come Francesca Castellani, Gioia Gibelli e Yasmine Helou offrono performance dal vivo, mentre Davide Cascio e Dino Trapani curano interventi sonori immersivi, così da arricchire ulteriormente l’esperienza del visitatore.

Patrocinio istituzionale e reti di collaborazione

L’evento gode del patrocinio della poetessa Rita Bonfiglio e della Città metropolitana di Milano. A sostegno logistico e tecnico partecipano il Politecnico di Milano, la Iuav, rnetowork, esadgrenoble e il museomuse. L’unione di queste istituzioni garantisce non solo spazi e risorse, ma anche una rete di ricerca e sperimentazione che alimenta l’innovazione culturale. Il ordine degli architetti contribuisce con workshop sull’uso sostenibile degli spazi urbani, mentre cassatadrone cura la curatela digitale, documentando in tempo reale le opere attraverso piattaforme online.

Per chi desidera approfondire il programma o richiedere informazioni, è possibile contattare l’organizzazione via e-mail all’indirizzo info.cassatadrone@ o telefonare al 3347374093. Ulteriori dettagli, compresi gli orari precisi di ciascuna performance, sono disponibili sul sito ufficiale /r/. La rugiada di Milano si preannuncia come un appuntamento imperdibile per chiunque voglia vivere un’esperienza artistica immersiva e partecipativa.