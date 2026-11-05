Furti e rapine in provincia di Milano: gli ultimi dati ISTAT

Provincia di Milano, dati ISTAT 2024: 6.989 delitti denunciati ogni 100.000 abitanti, sopra la media nazionale di 4.069,6, variazione -1,8% sul 2023.

Nel 2024 la provincia di Milano ha registrato 6.989 delitti denunciati ogni 100.000 abitanti, contro la media italiana di 4.069,6; il dato colloca la provincia al dato territoriale fornito dall’ISTAT con la posizione 1ª provincia su 106.

Sul confronto con l’anno precedente, il totale delle denunce passa da 7.115,6 a 6.989, con una variazione di -1,8%: una flessione contenuta che segnala una situazione relativamente stabile rispetto al 2023.

Tra i reati più frequenti spiccano i danneggiamenti a 970,1 denunce per 100.000 abitanti (era 960,2 nel 2023, 1,0%), seguiti dai borseggi a 791,3 (era 905,5 nel 2023, -12,6%). Si segnalano anche i furti in abitazione a 291,2 (era 295 nel 2023, -1,3%) e le rapine a 138,3 (era 128,8 nel 2023, 7,4%), cifre che caratterizzano la distribuzione per tipologia all’interno del territorio.

Per gli incidenti stradali con lesioni, il dato 2025 indica 13.466 eventi nella provincia, in aumento rispetto al 2024 quando furono 12.741, con una variazione del 5,7%.

I numeri si riferiscono ai delitti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria: non sono una misura esaustiva di tutti i reati commessi, perché la propensione a denunciare varia a seconda del tipo di reato e del territorio. Fonte: ISTAT.