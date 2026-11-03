Il concerto di Dylan a Milano combina un’esperienza priva di schermi a una scaletta che unisce i grandi successi alle nuove composizioni.

L’iconico cantautore americano, premiato con il Nobel per la letteratura, ha dato il via al suo Lights of Autumn Tour con una serata che ha occupato l’Unipol Dome di Milano. La data, inserita tra gli appuntamenti di Roma (5 nov) e Bologna (7 nov), è stata attesa da anni dai fan italiani, che hanno potuto scoprire un’esperienza dal taglio quasi retro-future, dove la musica è l’unico elemento permesso. L’ingresso è avvenuto intorno alle 19:30, ma lo spettacolo è partito puntuale alle 21:00, con una platea di circa 15 000 persone pronte a vivere un concerto immersivo senza distrazioni digitali.

Regole anti-cellulari e design del concerto

Gli organizzatori hanno imposto un divieto assoluto di smartphone all’interno dell’arena, chiedendo a tutti i presenti di conferire i dispositivi in custodie magnetiche simili a quelle anti-taccheggio dei negozi. La procedura, gestita dal personale di sicurezza, è stata definita “obbligatoria e non negoziabile”. In caso di emergenza, è possibile uscire per sbloccare la custodia, ma il ritorno richiede la stessa verifica. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere gli spettatori più sensibili al suono, “perché i nostri occhi e i nostri sensi si aprono quando perdiamo la stampella tecnologica”. Anche il palco è stato privato di led-wall e di qualsiasi trasmissione video, una scelta più comune nei teatri ma insolita in un’arena di queste dimensioni.

Scenografia, performance e scaletta

Dylan è apparso sul palco avvolto in una felpa nera con cappuccio, quasi invisibile alle luci, creando un’atmosfera di mistero tipica dei suoi momenti più intimi. La band, composta da musicisti affezionati al suono analogico, ha attraversato una selezione di brani che copre tre decadi di carriera: dall’energia di “Watching the River Flow” al delicato “I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You”. L’arrangiamento di “Tangled Up in Blue” è stato rielaborato in chiave più blues, dimostrando ancora una volta la capacità di Dylan di reinventare i classici.

Scelta dei brani

La scaletta, ricavata dal concerto tenutosi a Bruxelles il 29 ottobre, comprende anche brani meno noti come “Crossing the Rubicon” e “Goodbye Jimmy Reed”, insieme a pezzi recenti come “Under the Red Sky”. L’alternanza tra hit storiche e canzoni più recenti ha evidenziato la continuità artistica del cantautore, che per oltre 60 anni ha saputo mantenere viva la propria voce senza ricorrere a nostalgia forzata.

Come raggiungere l’Unipol Dome

L’Unipol Dome si situa nel quartiere Santa Giulia, nella zona sud-est di Milano. Per chi usa i mezzi pubblici, la soluzione più comoda è la metropolitana M3 fino a Rogoredo, dove è disponibile un servizio di navetta dedicato all’intera serata. La navetta parte alle 22:18 e l’ultima al ritorno alle 00:13. In alternativa, il tram 27 collega il centro con la fermata Repetti (M4), mentre gli autobus 45 e 88 hanno percorsi diretti da San Donato e dalla stazione di Lambrate. Chi preferisce l’auto trova parcheggi convenzionati sia a Nord che a Sud dell’arena, ma è consigliabile prenotarli in anticipo a causa della rapida saturazione.

Limitazioni di zona rossa e gialla

Per garantire ordine e ridurre l’impatto sulla viabilità locale, il Comune ha istituito due aree di restrizione: la zona rossa, attiva dalle 07:00 del giorno del concerto fino alle 02:00 del giorno successivo, chiude al traffico strade chiave come Via Mecenate, Via Toledo e Via Bonfadini, consentendo l’accesso solo a veicoli autorizzati, mezzi di emergenza e biciclette. La zona gialla, attiva dalle 14:00 del giorno dell’evento fino al termine, restringe il traffico su Via Rogoredo. Entrambe le zone sono segnalate da cartelli e da un servizio di monitoraggio della polizia municipale, che indica le vie alternative per chi deve muoversi con l’auto.

Il risultato è stato un concerto che ha privilegiato l’ascolto puro, ma ha anche suscitato qualche lamentela dal pubblico più distante dalla scena, che ha segnalato problemi di volume. Nonostante ciò, l’esperienza è stata descritta come un vero salto nel tempo, dove la mancanza di dispositivi digitali ha permesso di riscoprire la potenza della voce e della chitarra di Dylan, confermando che, anche a 85 anni, l’artista resta capace di creare momenti indimenticabili.