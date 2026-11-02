Il Bologna spezza la sfortuna in casa con una vittoria per 2-1 sul Monza, alimentata da una rimonta e da un rigore parato.

Il Bologna ha finalmente rotto l’attesa di sei mesi senza risultati positivi al proprio stadio. Nella decima giornata di Serie A, i rossoblù hanno superato il Monza per 2-1, un successo che segna la terza vittoria consecutiva della squadra guidata da Raffaele Palladino. Dopo un inizio difficile e un gol avversario subito, la squadra di pallone si è rimessa in gioco, dimostrando la solidità della nuova strategia tattica.

Bologna rompe la sequenza negativa al Dall’Ara

Il match è iniziato con un ritmo incalzante da parte del Monza, che ha ottenuto il primo vantaggio al rigore con Varela, che ha spiazzato il portiere Skorupski dal dischetto. Il risultato iniziale sembrava confermare la difficoltà del Bologna in casa, con soli due punti raccolti negli ultimi ventiquattro incontri al Dall’Ara. Tuttavia, già al 33° minuto la squadra di Palladino ha accorciato lo scarto grazie a Pobega, il cui colpo di testa su un cross di Miranda è finito al volo nell’angolino, regalando al Bologna il pareggio.

Il rigore salvato da Skorupski

Il momento decisivo si è verificato al 81° minuto, quando il Monza ha tentato di pareggiare con un tiro di Cutrone dal dischetto. Il portiere Skorupski ha compiuto un riflesso straordinario, respingendo il pallone con una parata che ha mantenuto il vantaggio dei padroni di casa. Questa parata è stata descritta come l’eroico intervento della giornata e ha confermato la solidità difensiva del Bologna, che ha subito fino a 24 reti, la peggiore nella massima serie.

Il contributo decisivo di Raffaele Palladino

Dal suo arrivo a settembre, Palladino ha trasformato l’approccio della squadra. Il suo impatto è evidente nella media di due punti a partita nelle prime cinque gare, un miglioramento netto rispetto al precedente allenatore. Il tecnico ha adottato un 3-4-3 che sfrutta le fasce, soprattutto quella sinistra, con Miranda e Cambiaghi che forniscono numerosi cross. Questo schema ha consentito a Bernardeschi di inserire il suo tiro da sinistra a centroarea, culminando nel secondo gol dei rossoblù, un potente tiro dal dischetto che ha chiuso la partita sul 2-1.

Le performance individuali

Oltre al contributo tattico, diverse prestazioni individuali hanno spiccato. Odgaard ha colto un primo tentativo di testa nel primo minuto, dimostrando l’intensità offensiva fin dal fischio d’inizio. Varela ha mostrato freddezza nella realizzazione del rigore, ma Pobega e Bernardeschi hanno dimostrato chiusura e precisione nelle proprie opportunità. Il capitano Skorupski ha, infine, confermato il suo valore con la parata decisiva, un fattore chiave per la vittoria.

Implicazioni in classifica e prospettive future

Con questi tre successi consecutivi, il Bologna sale a quota 6 in classifica, a tre punti dal sesto posto occupato dal Frosinone. Il trionfo al Dall’Ara segna anche il primo successo casalingo della stagione, un punto di svolta che potrebbe dare slancio alla corsa europea. Al contrario, il Monza registra la quarta sconfitta consecutiva, continuando la crisi in trasferta con un solo punto nelle prime cinque partite fuori casa. La difesa monzese, che ha concesso tre o più reti in sei incontri, resta il punto più debole da correggere.

Guardando al futuro, il Bologna può contare su una squadra ridimensionata ma in crescita, con giocatori come Vitik, Casale e Skorupski che hanno ritrovato fiducia. Il prossimo impegno prevede una sfida contro una squadra di metà classifica, dove la continuità di Palladino sarà fondamentale per consolidare i risultati e puntare a un posto nei turni europei.