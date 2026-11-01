Il Bologna rompe la crisi casalinga e conquista la terza vittoria consecutiva con una rimonta sorprendente contro il Monza.

Bologna ha battuto il Monza 2-1 nella decima giornata di Serie A al Dall’Ara, con il pareggio al 33′, il gol del vantaggio al 49′ e la parata decisiva al 81′.

La vittoria è importante perché ha interrotto il digiuno interno dei rossoblù e ha portato la squadra a ottenere la terza vittoria consecutiva, salendo a 13 punti raccolti negli ultimi sei impegni, avvicinandosi a tre punti dal capolista provvisorio Frosinone. Ultimo aggiornamento: 1 novembre 2026.

La partita: fasi decisive e marcatori

Il Monza si era portato in vantaggio al 4′ con Gustavo Varela, che ha sfruttato un disimpegno in area e ha superato Skorupski con un tiro preciso. Il Bologna ha reagito con pressione costante e, al 33′, Tommaso Pobega ha pareggiato con un tiro al volo su corner battuto da Miranda, riportando la partita in equilibrio.

Nel secondo tempo, al 49′, Alessandro Bernardeschi ha capitalizzato su un cross di Miranda e ha infilato di sinistro per il 2-1 definitivo. La partita si è decisa definitivamente al 81′ quando Skorupski ha parato il rigore calciato da Andrea Cutrone, un intervento che è stato definito fondamentale per sigillare il successo del Bologna.

La svolta tattica di Thiago Palladino e rendimento difensivo

Con l’arrivo di Thiago Palladino in panchina la squadra ha adottato un pressing più alto e una gestione diversa dei contrasti aerei, accrescendo la libertà offensiva dei giocatori. Il tecnico ha ridato fiducia a elementi come Martin Vitík e Ricardo Mangas, e la difesa, che prima della gara aveva subito 24 reti, ha mostrato maggiore compattezza durante la partita.

La solidità difensiva è stata testata più volte: Exequiel Zeballos ha cercato l’invenzione per il Monza, mentre Jakob Odgaard ha impensierito la retroguardia avversaria con un colpo di testa su cross di Miranda. Nonostante ciò, il Bologna ha mantenuto il controllo nei momenti decisivi, limitando le occasioni più pericolose avversarie.

Scelte di formazione, assenze e statistiche di contesto

La partita è stata giocata con assetti vicini al 3-4-3 per il Bologna, mentre il Monza si è presentato con il 3-4-2-1. Tra i protagonisti offensivi del Monza, Gustavo Varela ha confermato il suo ruolo di riferimento in attacco. Prima dell’incontro si segnalavano assenze e valutazioni per entrambe le squadre, con alcuni rientri programmati nelle giornate successive.

Statisticamente, il gol del pareggio è arrivato al 33′, il vantaggio al 49′ e la parata risolutiva al 81′. Il Bologna ha raccolto 13 punti nelle ultime sei gare dall’arrivo del nuovo tecnico e la vittoria ha rappresentato la prima affermazione interna dopo oltre sei mesi senza successo tra le mura amiche secondo il quadro competitivo del campionato.

Prospettive in classifica e impatto sui giocatori

Con i tre punti il Bologna è salito in classifica e si è avvicinato al vertice, restando a tre punti dal capolista provvisorio Frosinone. Sul piano individuale, Tommaso Pobega e Alessandro Bernardeschi si sono confermati protagonisti offensivi, mentre Skorupski ha avuto un ruolo decisivo con la parata al 81′.

Il successo al Dall’Ara potrebbe influire sulle scelte tecniche per le settimane successive, con l’obiettivo di consolidare il rendimento difensivo e sfruttare la nuova impostazione tattica introdotta da Thiago Palladino. Prossima giornata e programmi ufficiali del campionato determineranno le opportunità di confermare la striscia positiva.