Le iniziative del comune di Milano per far ripartire gli eventi: biglietti sospesi e voucher

Fatica ancora ad arrivare la ripresa del settore degli eventi: le idee dell'assessore del comune di Milano Sacchi

Il settore dello spettacolo risente ancora delle restrizioni dovute al Covid-19. I gestori denunciano che la ripresa non è ancora arrivata.

Eventi Milano, le iniziative del Comune: creare l’albo degli operatori di musica live

Nella giornata di lunedì 31 gennaio, a margine del sopralluogo alla Casa della Memoria, l’assessore alla cultura del comune di Milano, Tommaso Sacchi, ha proposto due iniziative per incentivare le persone a tornare a frequentare i luoghi di spettacolo.

Tra le idee: il biglietto sospeso, i voucher e, in aggiunta, la creazione di un albo degli operatori di musica live in città.

Le parole dell’assessore

L’assessore Sacchi ribadisce di essere in contatto stretto con gli operatori del settore e afferma: “Intensificheremo i rapporti con loro per capire quali prospettive temporanee ci saranno“. Nel frattempo, “monitorerò come si evolveranno le disposizioni”, aggiunge, informando gli imprenditori, gli operatori e gli organizzatori “che sono per ovvi motivi molto agitati e preoccupati”.

“Bisogna dare una spinta”

Nei suoi primi mesi di assessorato, Sacchi ha affermato di aver incontrato “centinaia di persone, a cui devono seguire azioni a supporto“. La spinta per aumentare frequentazione e affluenza dei luoghi di spettacolo dal vivo prevede l’introduzione del voucher e del biglietto sospeso.

