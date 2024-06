Il giorno tanto atteso dai fan dei Club Dogo è arrivato: tutti i dettagli del concerto a San Siro 2024

Per questa sera, 28 giugno 2024, è previsto uno show unico, voluto da Guè, Jake La Furia e Don Joe per ringraziare i fan dei venti anni trascorsi insieme, oltre al successo del nuovo album di inediti. I dettagli del concerto-evento: orario, scaletta, ospiti e dove parcheggiare.

I Club Dogo a San Siro

L’orario di inizio del concerto è fissato per le 21.00, con apertura dei cancelli a partire dalle 17.30, ma i possessori del pacchetto Vip Early Entrance accederanno già alle 16:00 e dalle 18.00 è previsto l’ingresso alle tribune. Allo stesso orario ha inizio il meet & greet con i Club Dogo riservato a chi ha acquistato il biglietto Dogofiero Pack.

Per coloro che arriveranno in auto potranno lasciarla nel parcheggio a pagamento non custodito di fronte all’ingresso 8 dello stadio, ma è possibile parcheggiare a raso a pagamento nelle vie di tutto il quartiere. L’alternativa è anche lasciare l’auto in uno dei parcheggi di interscambio ATM e muoversi poi con i mezzi pubblici.

Con i mezzi è possibile raggiungere lo stadio in metropolitana: linea M5 (lilla), fermata “San Siro Stadio”, tram: linea 16, fermata “Piazzale Axum” e autobus: linee 49,64,78.

La scaletta del concerto

Anche se la scaletta ufficiale non è ancora stata confermata, una possibile lista delle canzoni potrebbe essere la seguente:

Pes, brano che ha segnato l’inizio della loro ascesa nel panorama rap italiano, Chissenefrega (In Discoteca), Fragili, Weekend, Sgrilla, Fino alla fine, Spacco tutto, Mi hanno detto che, Dogo Gang, Puro Bogotà.

Inoltre, il gruppo ha rivelato che lo show è completamente rinnovato rispetto al passato e non mancheranno i colpi di scena:

“Ci saranno tante chicche e ospiti in più e il palco non somiglia neppure a quello del Forum”.

Biglietti ancora disponibili

Chi volesse acquistare i biglietti per il concerto dei Club Dogo a San Siro a Milano è ancora in tempo: i ticket non sono ancora esauriti e sui canali di vendita ufficiali ci sono ancora alcune disponibilità per il secondo e il terzo anello.