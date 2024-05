Visitare il Belvedere di Palazzo Lombardia: apertura gratis per tutti i cittadini, ecco come prenotare l'esperienza

In alcuni periodi dell’anno il 39° piano, Belvedere di Palazzo Lombardia, prevede un’apertura al pubblico offrendo a tutti i visitatori la possibilità di vivere un’esperienza unica e indimenticabile gratis: ecco come prenotare.

Apertura gratis del Belvedere

Domenica 2 giugno, prima domenica del mese, il 39esimo piano sarà aperto in maniera gratuita: per visitare il Palazzo è necessaria la prenotazione tramite l’apposito portale della Regione. Per prenotare la fascia oraria è necessaria la registrazione a questa piattaforma, tramite la sezione “Scegli l’orario e registrati”.

Il Palazzo sarà visitabile dalle 10 alle 18, con ingresso dal Nucleo 1 di piazza Città di Lombardia. Le prenotazioni saranno aperte fino alle 17 del giorno precedente, ovvero, fino al primo giugno, fino a esaurimento posti.

Visita Belvedere di Palazzo Lombardia

La Regione Lombardia ha informato i cittadini che per le persone con disabilità e per le donne in gravidanza è previsto l’accesso prioritario. Brutta notizia però per i possessori di animali, non sono ammessi, ad eccezione dei cani guida. La prossima apertura prevista per l’estate sarà il 7 luglio.

Il Belvedere intitolato a Silvio Berlusconi

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, nel giorno dell’87esimo compleanno, è arrivato un riconoscimento importante: il 39esimo piano della sede della regione ha preso il nome del fondatore di Forza Italia.