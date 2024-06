ll Consiglio di amministrazione della Bocconi ha confermato Francesco Billari: rettore dell'università

Alla guida dell’università Bocconi di Milano resterà Francesco Billari, fino al 2027: è questa la decisione unanime della seduta odierna del Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente Andrea Sironi.

Secondo mandato per Billari

Il secondo mandato, a seguito della modifica dello statuto dello scorso febbraio, avrà durata triennale fino al 31 ottobre 2027.

Nel percorso di rafforzamento della Bocconi, come università europea impegnata nelle scienze sociali, nel prossimo triennio il team di Billari sarà impegnato a coordinare il piano strategico dell’ateneo per il quinquennio 2026/2030.

Le prime parole dopo il risultato

Grande entusiasmo di Billari dopo il risultato ottenuto, è lui stesso a rivelare i prossimi obiettivi:

“Lavoreremo per consolidare l’ambizione di impatto globale con la forte presenza locale. La nostra ricerca dovrà fare la differenza sull’economia e sulla società, sulle politiche e le istituzioni, cambiando le vite delle persone e contribuendo a cambiare il mondo”.

La carriera del rettore

Tra i diversi ruoli svolti si ricorda il Dean for Faculty in Bocconi, Billari è stato docente presso l’Università di Oxford, nella quale ha svolto anche il ruolo di Direttore, al Nuffield College e presso l’Istituto Max Planck per la ricerca demografica.

Inoltre, è stato presidente e segretario della European Association for Population Studies e Fellow della British Academy ed Affiliate della Population Studies Center, Università della Pennsylvania.