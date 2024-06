Con la classifica Eduscopio 2023 è possibile conoscere i migliori licei linguistici di Milano

La classifica Eduscopio 2023 può essere un punto di partenza molto utile per studenti e genitori per capire quali sono le migliori scuole del panorama italiano. In questo caso, quali sono i migliori licei linguistici di Milano.

I criteri per stilare la classifica

Eduscopio, per stilare la sua classsifica, adotta alcuni criteri specifici. Le scuole infatti vengono valutate in base al rendimento dei diplomati al primo anno di università, in base al tasso di occupazione e alla coerenza fra studio e lavoro nel caso degli istituti tecnici e i professionali. Il terzo indicatore, infine, è dato dalla percentuale di studenti diplomati senza essere mai stati bocciati.

I migliori licei linguistici di Milano

Questa la classifica redatta da Eduscopio per i migliori licei linguistici di Milano:

1- Civico Manzoni

2- Maria Consolatrice

3 – Educandato Statale Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa

4- Carlo Tenca

5 – Virgilio

6- Giulio Natta

7- Luigi Galvani

8- Guglielmo Marconi

9- Pietro Verri

10- Gaetana Agnesi

Rispetto al 2022, vediamo che l’istituto Zaccaria, che si trovava al secondo posto, è sparito dalla classifica dei migliori 10. Resta in prima posizione, invece, il Civico Manzoni.