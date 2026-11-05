Gratuite consulenze sul diabete a Sesto e Cinisello e toccante ricordo delle vittime stradali a Massa Macinaia.

Il mese di novembre si accende di iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini e a ricordare le tragedie stradali. Da una parte, l’ASST Nord Milano organizza incontri gratuiti per chi convive con il diabete; dall’altra, i residenti di Massa Macinaia si riuniscono per onorare le vittime degli incidenti, unendo preghiera e appelli di sicurezza stradale. Due eventi distinti, ma accomunati dall’obiettivo comune di promuovere la prevenzione e la consapevolezza.

Le attività di novembre mostrano come le amministrazioni locali e le associazioni di volontariato possano coordinarsi per offrire servizi di prevenzione pratici e di impatto emotivo. Il giorno mondiale del diabete, celebrato il 14 novembre, tiene alta l’attenzione sul controllo della malattia e sul monitoraggio delle sue complicanze, mentre la giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, fissata per la terza domenica di novembre, richiama l’intera comunità a riflettere sui costi umani degli incidenti.

Consulenze gratuite per il diabete a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo

Sabato 14 novembre, dalle 08:30 alle 16:00, le Case di Comunità di Sesto San Giovanni (via Oslavia 1) e di Cinisello Balsamo (via Terenghi 2) aprono le loro porte a tutti i cittadini interessati a prevenire o a gestire meglio il diabete. I professionisti dell’ASST Nord Milano – dietisti, infermieri specializzati e medici diabetologi – saranno a disposizione senza necessità di prenotazione, offrendo consigli personalizzati sull’alimentazione, sull’attività fisica e sulle migliori pratiche per monitorare la glicemia. Chi non ha ancora ricevuto una diagnosi di piede diabetico potrà inoltre usufruire di una valutazione preliminare mirata a identificare eventuali problemi prima che insorgano complicanze più gravi.

Screening del piede diabetico al reparto Bassini

L’opportunità si estende anche al lunedì 16 novembre, quando gli ambulatori di Diabetologia del reparto di chirurgia ortopedica dell’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (quarto piano) organizzeranno visite specifiche dedicate alla prevenzione del piede diabetico. Questo servizio, rivolto a pazienti con diabete non ancora diagnosticato con patologie podologiche, consentirà di valutare lo stato dei piedi, di individuare segni di neuropatia o vasculopatia e di intervenire tempestivamente con consigli terapeutici o eventuali trattamenti preventivi. L’accesso è gratuito e non richiede appuntamento, garantendo una risposta rapida a chi ne ha più bisogno.

Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada a Massa Macinaia

Domenica 15 novembre, alle ore 15:00, la frazione toscana di Massa Macinaia (comune di Capannori) ospita la commemorazione della giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada. Il punto d’incontro è via di Sottomonte, proprio accanto alla stele che ricorda Marianna Barsotti, tragicamente scomparsa in un sinistro l’12 novembre 1995 a soli 16 anni. La cerimonia, officiata dal don Nando Ottaviani, riunisce le famiglie delle vittime, i rappresentanti dei Comuni di Capannori e Lucca, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e numerosi volontari locali.

Partecipanti e testimonianze

Tra gli intervenuti spicca Damiana Barsotti, sorella della giovane scomparsa e responsabile provinciale dell’Associazione Italiana Vittime della Strada. Il suo discorso, carico di emozione, sottolinea l’importanza di una cultura della prudenza alla guida, soprattutto tra i giovani, e richiama l’attenzione su fenomeni quali l’alcol e le sostanze stupefacenti alla guida. Le forze dell’ordine illustrano le statistiche più recenti: ogni anno migliaia di persone perdono la vita in incidenti stradali, mentre altrettante subiscono gravissime invalidità. Il racconto delle vittime, le preghiere e i momenti di silenzio costituiscono un monito collettivo.

Impatto sociale e richieste dell’associazione

L’Associazione Italiana Vittime della Strada, riconosciuta anche dalle Nazioni Unite, utilizza l’occasione per lanciare campagne di sensibilizzazione, chiedendo alle istituzioni di potenziare le infrastrutture di sicurezza e di promuovere programmi educativi nelle scuole. Vengono citati progetti come #blindside, iniziativa dell’Automobile Club che mira a far riflettere gli automobilisti sulle conseguenze delle scelte distrattive. L’appello finale è chiaro: “Guidare con responsabilità salva vite”, un messaggio che si sposa perfettamente con l’obiettivo di prevenzione già espresso nella giornata dedicata al diabete.