Monza ospita una serie di talk, laboratori e corsi di autodifesa per combattere la violenza di genere.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la città di Monza ha messo in campo un calendario ricco di appuntamenti. Dall’autunno al nuovo anno, i cittadini possono partecipare a talk, presentazioni di libri, laboratori pratici e lezioni gratuite di autodifesa. L’intero percorso, coordinato dal Tavolo delle Pari Opportunità e da numerose associazioni, punta a far emergere il valore del rispetto come elemento chiave per prevenire ogni forma di violenza di genere.

Il via libera: presentazione di “La giornalista ribelle”

Il programma prende il via il 4 novembre alle ore 21.00, nella Sala Picasso del Binario 7. L’evento si concentra sulla presentazione del volume La giornalista ribelle, scritto da Mathilde Bonetti e ispirato alla vita di Gualberta Alaide Beccari, pioniera della stampa femminile. La conferenza è moderata da Laura Marinaro e promossa da Fidapa BPW Distretto Nord-Ovest in collaborazione con Modoetia Corona Ferrea. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, confermando l’obiettivo di favorire la partecipazione di tutti i cittadini.

Dialoghi sul ruolo maschile e laboratori esperienziali

Il 20 novembre alle 20:30, al Teatro Manzoni, si svolge il tavolo rotondo intitolato Violenza contro le donne, una sconfitta per tutti. Uomini che scelgono da che parte stare. In scena istituzioni, rappresentanti della giustizia, della sanità, delle forze dell’ordine e del mondo educativo, tutti uniti per analizzare le responsabilità maschili nella prevenzione della violenza. Il dibattito è curato da Fidapa BPW Italy – sezione Monza e Brianza.

Il 22 novembre, presso la nuova sede del CADOM in via Donatello 12, vengono attivati tre laboratori esperienziali aperti a tutti. Queste attività consentono ai partecipanti di conoscere da vicino le storie delle donne accolte dall’associazione e di sperimentare percorsi di empowerment. Il giorno successivo, il 23 novembre, nella sede dell’Ordine dei Commercialisti in via Lario 15, si tiene l’incontro Safe – Sicurezza globale e Pari Opportunità. Il progetto affronta tematiche di sicurezza informatica, inganni, fiducia nelle istituzioni ed etica stradale, con l’obiettivo di tutelare la dignità umana.

Autonomia economica, autodifesa e rispetto in pratica

Il 24 novembre, alle 8:45, nella Sala Chaplin del Binario 7, si apre il talk Libere di contare – la via verso l’autonomia. Coordinato dal Coordinamento Donne di CGIL, CISL, UIL e dalle organizzazioni sindacali dei pensionati, l’incontro è rivolto soprattutto a studentesse e studenti delle scuole secondarie, per evidenziare come l’autonomia economica sia fondamentale per la libertà femminile.

Il 25 e il 26 novembre, l’Istituto Leone Dehon ospita due lezioni gratuite di tecniche anti-aggressione femminile, tenute da Kobudo Brianza. La prima, alle 19:00, si concentra sul Krav Maga, mentre la seconda, alle 19:30 del giorno successivo, insegna i principi dell’Aikido. Entrambe sono aperte a tutta la cittadinanza e rappresentano un gesto concreto di difesa personale.

Lo stesso pomeriggio del 25 novembre, alle 20:30 nella Sala Picasso, si tiene un incontro sul rispetto come base per relazioni sane. Gli Scout Agesci dei gruppi 1 e 4 condividono testimonianze educative, con il supporto dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Il 26 novembre, alle 20:45, il Centro Mamma Rita accoglie la conferenza Il rispetto si impara in famiglia, organizzata dal Forum delle Associazioni Familiari di Monza e Brianza.

Protagonisti del nuovo anno: libri e mostre

Il percorso non si interrompe con novembre. Il 13 gennaio 2027, sempre nella Sala Picasso del Binario 7, il CADOM presenterà il volume Poi un giorno ho trovato il coraggio, una raccolta di testimonianze di ventuno donne accolte nel corso degli anni. L’iniziativa è pensata per dare voce a storie di resilienza e rinascita.

Dal 22 gennaio al 5 febbraio, al Centro Civico Libertà-Liberthub, la mostra Attraversare la notte di Isabella Bettinelli sarà aperta al pubblico. I piccoli manufatti, ispirati all’omonimo libro di Cristiana Cella, offrono una riflessione artistica sul tema della violenza e del superamento. L’esposizione è curata da Brianza Oltre l’Arcobaleno e CISDA onlus.

Messaggio delle istituzioni

L’assessora alle Pari Opportunità, Andreina Fumagalli, sottolinea che rispetto, dignità, autonomia e sicurezza sono i mattoni su cui costruire relazioni positive. “Dove c’è rispetto, non c’è violenza” è il filo conduttore di tutti gli incontri, i quali offrono spunti di riflessione e azioni concrete per riconoscere, prevenire e combattere la violenza di genere.