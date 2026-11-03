Il Bologna ribalta il risultato contro il Monza con un rigore da Bernardeschi e la parata di Skorupski, mantenendo viva la corsa verso i vertici di Serie A.

Sabato pomeriggio lo stadio Renato Dall’Ara è stato teatro di una sfida avvincente tra Bologna e Monza. Dopo aver subito il primo gol, la squadra rossoblù, guidata dal tecnico Roberto Palladino, è riuscita a ribaltare il risultato e a portare a casa i tre punti, segnando la terza vittoria consecutiva.

Il risultato finale di 2-1 non è solo una vittoria di fila, ma anche il primo successo casalingo della stagione per il Bologna, che non vincerebbe a casa da più di sei mesi. Con 13 punti in sei giornate, il club emiliano si avvicina ai primi posti della classifica, mentre il Monza continua a lottare per uscire dalla zona di crisi.

Primo tempo: i momenti chiave e il rigore di Varela

Il match parte subito ad alta tensione. Al quinto minuto il girone di rigore di Gianluca Varela dà subito vantaggio al Monza: il pallone, posizionato a destra, parte verso il dischetto e finisce in rete, segnando il primo gol del campionato per Varela, che è già al suo nono tiro in nove partite.

La reazione del Bologna è immediata. Odgaard si alza di testa al 50° secondo su cross di Miranda, costringendo i tifosi rossoneri a trattenere il respiro. Il pressing di Palladino è continuo, ma il contropiede del Monza porta a un altro tentativo: la difesa di Skorupski respinge una conclusione di Zeballos, che aveva messo a segno un primo gol su rigore poco prima.

Il rigore concesso a Varela e la sua conferma al VAR

Al 14′ del primo tempo l’arbitro fischia un secondo rigore a favore del Monza dopo un intervento sul dischetto di Varela. Il VAR interviene, confermando la decisione e permettendo a Varela di ampliare il distacco al 2-0. Il portiere del Bologna, Luca Skorupski, tenta di parare, ma il tiro si incunea nella rete.

Questa sequenza mette il Bologna in una posizione difficile, ma la squadra non si arrende e continua a pressare, creando opportunità nervose per il Monza.

Secondo tempo: la svolta di Bernardeschi e la parata di Skorupski

Il ritorno dei rossoblù avviene rapidamente. Al 33′ Tommaso Pobega apre la risposta del Bologna: riceve un cross di Miranda, colpisce al volo un tiro angolato in angolino, pareggiando 2-2. Il gol è seguito da un altro momento di tensione, ma la difesa di Skorupski rimane imperturbabile.

Il punto di svolta arriva al 14′ della ripresa, quando Federico Bernardeschi trasforma un rigore assegnato dopo un lungo controllo del VAR. La palla parte dal dischetto, il portiere avversario è trafitto e il Bologna prende il vantaggio definitivo 3-2.

L’ultima occasione di Cutrone e la parata clou di Skorupski al 81′

Il Monza tenta l’ennesimo ritorno al 81′ con Alberto Cutrone, subentrato in sostituzione di Varela. Cutrone calcia dal dischetto, ma Skorupski si dimostra l’eroe della serata, respingendo il tiro con una parata piena e sicura. Il portiere rossoblù, a quel punto, riceve la valutazione di 7.5 nella classifica dei fantallenatori, mentre Varela resta il capocannoniere del campionato con nove reti.

Questa parata chiude definitivamente le speranze del Monza, che registra la sua quarta sconfitta in cinque partite e la quinta sconfitta in trasferta su sei giornate.

Bilancio della partita e implicazioni per la classifica

Il Bologna, con questa vittoria, registra quattro conquiste nelle ultime cinque uscite, dimostrando una crescita costante sotto la guida di Palladino. La squadra si avvicina al sesto posto, a pochi punti dalla zona Champions, e dimostra di aver ritrovato gli attaccanti dimenticati come Vitik e Casale, oltre al portiere Skorupski, vero protagonista della serata.

Il Monza, invece, prosegue una crisi che vede la difesa cedere 24 reti in campionato, la peggiore della Serie A. La squadra di Ignazio Juric raccoglie solo un punto in trasferta nelle ultime sei partite, ed è evidente la necessità di una revisione tattica per invertire il trend negativo.

La partita ha offerto un susseguirsi di momenti drammatici, con due rigori, un intervento decisivo del VAR e una parata memorabile. Il Bologna esce più forte, consolidando la sua posizione nella corsa ai primi posti, mentre il Monza deve affrontare una profonda revisione difensiva per evitare ulteriori retrocessioni dalla classifica.