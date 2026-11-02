Bologna ribalta il Monza 2‑1, completa la terza vittoria di Palladino e torna a vincere in casa dopo sei mesi

Il match di Serie A programmato per la decima giornata vede Bologna affrontare il Monza al Dall’Ara. I rossoblù arrivano freschi dalla vittoria contro il Milan, mentre i brianzoli portano a casa l’amaro risultato contro il Napoli. L’appuntamento, fissato per sabato alle ore 15, rappresenta il ritorno in campo di due tecnici alle prese con scelte tattiche importanti: Raffaele Palladino per il Bologna e Ivan Juric per il Monza.

Formazioni ufficiali e scelte degli allenatori

Entrambe le squadre hanno confermato le proprie formazioni nella conferenza stampa pre-match. Palladino ha schierato un 4-3-3 con Gianluca Lapadula in punta e Nicola Sansone a supporto, puntando su una pressione alta. Il Monza, guidato da Juric, ha optato per un 3-5-2, con Kevin Varela in difesa centrale e Christian Eriksen a regista, cercando di dominare il centrocampo. Le due partite a cassettone hanno messo in evidenza la volontà di entrambi i tecnici di imporre il proprio stile di gioco fin dal primo fischio.

Dove e come seguire la partita in diretta

La trasmissione è affidata in esclusiva a DAZN, disponibile a partire dalle 15:00 con pre-partita e analisi. Per guardare l’incontro basta accedere all’applicazione con le proprie credenziali, sia su smart TV che su Sky Q. È possibile, inoltre, sintonizzarsi sul canale a pagamento DAZN su Sky, al costo di 5 €, per chi preferisce il decoder satellitare. L’accesso è immediato: basta inserire username e password e selezionare il match dalla homepage dell’app.

Resoconto della gara: cronaca dei goal e del rigore decisivo

Il Monza parte in vantaggio al 13' con un colpo di testa di Varela, che sfrutta un calcio d’angolo preciso. Bologna risponde al 32' con Pobega, autore di un sinistro al volo che supera il portiere avversario e pareggia i conti. Dopo l’intervallo, Bernardeschi conclude la rimonta con un tiro dal dischetto che trova l’angolino basso, portando i padroni di casa in vantaggio 2-1. Il Monza, tuttavia, ottiene un’ultima occasione al 81': Cutrone tenta il rigore, ma il portiere Skorupski para con riflessi impeccabili, consolidando la vittoria bolognese.

Significato della vittoria per Bologna

Il risultato segna la terza vittoria consecutiva sotto la guida di Palladino, oltre a rappresentare il primo successo casalingo in più di sei mesi. La rimonta dimostra la capacità della squadra di reagire in situazioni di svantaggio, grazie a una tenacia difensiva e a un attacco più incisivo nei minuti decisivi. Con tre punti aggiuntivi, Bologna si avvicina alla zona di qualificazione europea, mentre il Monza resta alle prese con una gara di recupero nella classifica.