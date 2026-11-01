Halloween si trasforma in scena di crimine: droga a Rho e scontro a coltellate a Milano, con arresti su entrambi i fronti.

La notte del 31 ottobre, l’atmosfera festosa di Halloween è stata invasa da due episodi criminosi che hanno coinvolto due città della Lombardia. A Rho, l’intervento della Polizia di Stato ha smascherato un giro di spaccio di droga all’interno del festival musicale organizzato al polo fieristico. A pochi chilometri di distanza, a Milano, una discussione tra giovani fuori da una discoteca è degenerata in una rissa a coltellate, con l’intervento dei Carabinieri e cinque arresti. Entrambi i fatti sottolineano la crescente attenzione delle forze dell’ordine verso le manifestazioni pubbliche durante le festività.

Spaccio di droga al polo fieristico di Rho durante il festival di Halloween

Nel pomeriggio del 31 ottobre, gli agenti del Commissariato Rho-Pero, impegnati in un controllo mirato al contrasto del traffico di stupefacenti nei luoghi di aggregazione, hanno osservato un giovane di 21 anni che offriva una sostanza a un potenziale acquirente. Il comportamento è stato segnalato e gli agenti hanno seguito i movimenti dei due individui fino a incontrare un compagno di 23 anni. In quel momento è stato assistito lo scambio di una dose di droga contro denaro contante, confermando l’attività di spaccio in corso.

Quantità sequestrate e tipologie di sostanze

Dopo l’intervento, la perquisizione dei due imputati ha portato al recupero di complessivi 19,8 grammi di sostanze stupefacenti: 3,4 grammi di ketamina, 8,8 grammi di MDMA e 7,6 grammi di cocaina rosa. L’acquirente, un uomo di 36 anni, è stato fermato sul posto; ha ammesso l’acquisto di una dose di MDMA per 40 euro e ha ricevuto una sanzione amministrativa. I due giovani, entrambi italiani, sono stati posti in manette con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. L’operazione rientra nei controlli preventivi predisposti per i periodi festivi, dove il rischio di traffico illecito tende a crescere.

Rissa a coltellate fuori dalla discoteca di via Boncompagni, Milano

Nel cuore del quartiere Corvetto, precisamente in via Boncompagni, una lite tra cinque giovani di età compresa tra i 19 e i 25 anni è rapidamente degenerata in una violenta sparatoria di colpi di lama. Secondo le prime ricostruzioni, il conflitto è nato per un motivo apparentemente banale, ma ha evoluto in una rissa aggravata durante la quale è stato estratto un coltello. I danni fisici sono stati riportati da due dei partecipanti, che hanno ricevuto ferite da taglio.

Feriti e azioni dei carabinieri

Il personale di sicurezza del locale ha intervenuto prontamente, bloccando i protagonisti e chiamando il Nucleo radiomobile dei Carabinieri. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato soccorso ai due feriti; entrambi hanno rifiutato il trasporto in ospedale e sono stati condotti presso le camere di sicurezza della caserma. I carabinieri, giunti nella zona Porta di Mare, hanno posto tutti i cinque sospetti in manette e li hanno trattenuti con gli imputi di rissa aggravata, lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma. L’episodio evidenzia come durante le notti di festa la presenza di forze dell’ordine sia cruciale per contenere il rischio di escalation violenta.

Gli eventi di Halloween a Rho e Milano denunciano una duplice minaccia per la sicurezza pubblica: da un lato il traffico di stupefacenti sfrutta le manifestazioni di massa, dall’altro le tensioni tra giovani possono sfociare in atti di violenza armata. Le autorità hanno ribadito l’impegno a intensificare i controlli nei punti di aggregazione, soprattutto durante le festività, per prevenire ulteriori episodi simili. La cittadinanza, infatti, è invitata a collaborare segnalando comportamenti sospetti, contribuendo così a mantenere le strade più sicure anche nelle notti più festose.