Blitz della polizia locale a Rozzano: sequestrata una struttura abusiva in via Pavese

Un controllo in via Pavese a Rozzano ha portato al ritrovamento di una costruzione abusiva occupata e all'avvio di provvedimenti giudiziari e amministrativi

Il giorno 08/04/2026 è stato effettuato un intervento della polizia locale a Rozzano in seguito alla segnalazione di alcuni commercianti. I titolari di un’attività di ristorazione hanno allertato le autorità per lo stato di degrado di un’area confinante: segnalazioni che denunciavano la presenza costante di rifiuti e le possibili ripercussioni sulle condizioni igieniche, con un potenziale impatto sul vicinato.

Durante il controllo gli agenti hanno riscontrato la presenza di un manufatto eretto su un terreno privato in stato di abbandono, adiacente all’esercizio commerciale. All’interno dell’edificio erano presenti due persone di cittadinanza straniera, risultate regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. L’area esterna era utilizzata per l’accumulo di rifiuti, circostanza che ha spinto le forze dell’ordine ad allontanare gli occupanti e ad avviare le procedure di denuncia per abuso edilizio.

Cronologia dell’intervento

L’azione è scattata dopo la prima segnalazione dei gestori del locale, che hanno indicato condizioni igienico-sanitarie preoccupanti lungo il confine della loro attività. Gli agenti hanno quindi eseguito un sopralluogo approfondito, verificando subito che si trattava di una costruzione realizzata senza autorizzazioni. Successivamente sono state identificate le persone presenti, sono state raccolte le prime evidenze e sono state compilate le informative necessarie per procedere alla denuncia e al sequestro dell’area.

Segnalazione e sopralluogo

La segnalazione dei commercianti ha giocato un ruolo centrale: grazie all’attenzione del privato è stato possibile intervenire prontamente. Il sopralluogo ha permesso di constatare l’ammassamento di rifiuti all’esterno del manufatto, una circostanza che può aggravare il rischio di problemi igienico-sanitari. In questa fase la polizia locale ha agito per garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza del quartiere, registrando tutti gli elementi utili per i successivi accertamenti.

Provvedimenti e aspetti giudiziari

A seguito delle verifiche, i due occupanti sono stati allontanati e deferiti a piede libero per il reato di costruzione abusiva. L’area interessata è stata posta sotto sequestro giudiziario per evitare nuovi accessi e per preservare le condizioni probatorie. Sono in corso ulteriori accertamenti tecnici per stabilire le modalità operative e i tempi per lo smantellamento della struttura e per la successiva bonifica dei materiali lasciati sul posto.

Ruolo delle verifiche tecniche

Le analisi tecniche sono necessarie per definire come procedere al ripristino dell’area: valutazioni strutturali, censimenti dei rifiuti e adempimenti amministrativi saranno indispensabili. Il termine bonifica nel contesto indica l’insieme delle operazioni volte a rimuovere materiali pericolosi o inquinanti e a riportare il sito a condizioni idonee per la sicurezza pubblica. La collaborazione tra enti comunali e forze dell’ordine faciliterà queste fasi.

Impatto sulla comunità e prossimi passi

L’intervento sottolinea l’importanza della partecipazione dei cittadini nella tutela del decoro urbano e della salute pubblica. L’Amministrazione comunale ha evidenziato che episodi simili possono essere prevenuti attraverso la vigilanza di chi vive e lavora quotidianamente nel territorio e tramite canali di segnalazione attivi. Al momento proseguono gli accertamenti per consentire lo smantellamento della struttura e per organizzare la rimozione dei rifiuti in sicurezza.

In chiusura, l’operazione dimostra come la sinergia tra segnalazioni civiche e intervento istituzionale possa ristabilire condizioni di legalità e decoro. I cittadini sono invitati a continuare a segnalare situazioni di degrado per favorire risposte tempestive; nel frattempo le autorità competenti proseguiranno con le verifiche necessarie per completare l’iter di ripristino dell’area interessata.