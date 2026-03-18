Ruspa cade in un fosso a Nerviano: operaio trasportato in codice giallo

Incidente sul lavoro a Nerviano: una ruspa è finita in un fosso di tre metri e l'operaio è stato liberato e portato all'ospedale di Legnano in codice giallo

Nel pomeriggio del 17 marzo 2026 un cantiere in via Santa Maria a Nerviano è stato teatro di un incidente durante i lavori: una ruspa è precipitata in un fossato profondo circa tre metri, coinvolgendo l’operatore alla guida. L’uomo, un lavoratore di 55 anni, è rimasto temporaneamente incastrato nel mezzo e ha riportato lesioni a una gamba.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. Questo episodio richiama l’attenzione sulle procedure di sicurezza nei cantieri e sulla necessità di indagini puntuali per ricostruire la dinamica.

La chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima delle sedici e ha attivato sia il 118 sia il distaccamento dei Vigili del fuoco di Rho. L’intervento congiunto ha permesso di liberare il lavoratore che è rimasto cosciente durante tutta la fase di soccorso. Dopo le prime cure e il monitoraggio delle condizioni, il paziente è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano, sintomo di una situazione di media gravità che richiede ulteriori accertamenti medici e diagnostici.

L’intervento dei soccorsi e le operazioni di estricazione

I soccorsi hanno operato con coordinamento tra diverse squadre: i Vigili del fuoco hanno gestito la parte tecnica dell’estricazione mentre il personale sanitario del 118 si è occupato della stabilizzazione iniziale. L’uso di attrezzature specifiche per la messa in sicurezza del mezzo e del terreno è stato determinante per evitare ulteriori movimenti della ruspa e per consentire l’accesso in sicurezza ai soccorritori. In situazioni come questa la rapidità di intervento e la capacità di coordinamento tra servizi possono ridurre il rischio di complicazioni per la persona coinvolta.

Recupero e primo soccorso sul posto

Durante le fasi di soccorso il lavoratore è stato controllato per funzioni vitali e per eventuali lesioni traumatiche: il personale sanitario ha valutato lo stato neurologico e emodinamico, mentre i pompieri hanno provveduto all’estrazione con procedure di stabilizzazione del mezzo. L’uso di presidi sanitari di base e la gestione dell’emorragia, se presente, sono passaggi fondamentali prima del trasferimento in ospedale. La definizione di codice giallo ha indicato che, pur essendo necessario il ricovero, la vita del paziente non risultava in pericolo immediato.

Verifiche tecniche e indagini sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i tecnici dell’ATS e le forze dell’ordine per avviare le verifiche volte a stabilire cause e responsabilità. Le ispezioni tecniche comprenderanno l’analisi dello stato del mezzo, le condizioni del terreno e la verifica delle procedure operative adottate in cantiere. In particolare si valuterà se siano state rispettate le norme di sicurezza sul lavoro e se siano presenti elementi che possano avere contribuito allo scivolamento della ruspa nel fosso. Tali accertamenti sono essenziali sia per la tutela del lavoratore sia per prevenire eventi simili.

Ruolo di enti e autorità competenti

L’intervento dell’ATS ha lo scopo di eseguire controlli su sicurezza, formazione del personale e adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, oltre a ricostruire cronologia e dinamica dell’infortunio. Le autorità possono disporre sequestri temporanei dell’area o del mezzo per permettere rilievi tecnici accurati. Queste fasi risultano imprescindibili per l’apertura di eventuali procedimenti amministrativi o penali e per l’adozione di misure correttive in cantiere.

Conseguenze pratiche e riflessioni sulla prevenzione

Oltre alle immediate ripercussioni per il lavoratore coinvolto, l’incidente solleva interrogativi sulle pratiche di prevenzione nei cantieri: la manutenzione dei mezzi, la valutazione delle pendenze e la formazione degli operatori sono elementi che possono fare la differenza. La gestione post-incidente dovrà prevedere assistenza al lavoratore, verifiche sui sistemi di sicurezza dell’impresa appaltatrice e aggiornamenti delle procedure interne. Eventi come questo sottolineano l’importanza di una cultura della prevenzione basata su controlli costanti e formazione continua.