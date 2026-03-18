Incidente mortale in piazza Ovidio: anziano travolto da un autocarro

Un pedone di circa 75 anni è morto dopo essere stato travolto da un tir in piazza Ovidio a Milano; soccorsi, vigili del fuoco e Polizia Locale sono al lavoro per chiarire la dinamica

Nel primo pomeriggio, intorno alle 14, un grave incidente ha causato la morte di un pedone nella zona est di Milano. L’episodio è avvenuto in piazza Ovidio, all’incrocio con via Mecenate, un’area nota per l’elevato transito di mezzi pesanti e per il traffico commerciale.

Secondo le prime informazioni raccolte, la vittima, un uomo di circa 75 anni non ancora identificato, è stata travolta da un autocarro lungo circa 18 metri, mentre attraversava la carreggiata a distanza dalle strisce pedonali. Questo quadro iniziale ha attivato immediatamente i soccorsi e le autorità competenti.

Intervento dei soccorsi e prime verifiche

I servizi di emergenza sono giunti sul posto con automedica e ambulanza; purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I vigili del fuoco hanno dovuto intervenire per estrarre il corpo rimasto incastrato sotto il mezzo, operazione che ha richiesto tempo e attrezzature specifiche. La scena è stata delimitata per consentire le attività di primo intervento e per preservare gli elementi utili ai rilievi. Come previsto nelle procedure per un incidente mortale, sono state attivate le autorità giudiziarie e la Polizia Locale ha avviato le prime indagini tecniche.

Ruolo della Polizia Locale e accertamenti iniziali

Gli agenti della Polizia Locale stanno eseguendo rilievi dettagliati per ricostruire la dinamica: misure sul punto d’impatto, rilievo delle tracce e raccolta di testimonianze. Il conducente del tir è stato ascoltato dagli inquirenti secondo le prassi in caso di evento con esito mortale; al momento non sono state rese note accuse o responsabilità. Fondamentale per la ricostruzione saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e le dichiarazioni di eventuali testimoni oculari. L’assenza di documenti indosso alla vittima complica l’identificazione immediata.

Dinamica ricostruita e elementi tecnici

Dalle primissime ricostruzioni emerge che il mezzo pesante proveniva da via Mecenate e, giunto all’intersezione con via Salomone, avrebbe investito il pedone che si trovava a circa sette metri dalle strisce pedonali. L’autocarro, lungo 18 metri, ha impattato con violenza, determinando conseguenze fatali. Gli esperti in incidentologia stradale acquisiranno dati come la registrazione del cronotachigrafo del veicolo, eventuali sistemi di assistenza alla guida e la configurazione dell’incrocio per valutare fattori di velocità, visibilità e eventuali ostacoli. Tutti questi elementi sono parte del protocollo per un’accurata ricostruzione dinamica.

Prove digitali e testimoniali

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza e dei sistemi di bordo del tir saranno determinanti per chiarire tempi e movimenti immediatamente precedenti all’impatto. Parallelamente, la raccolta di testimonianze da passanti e conducenti presenti in quel momento può fornire elementi qualitativi non rilevabili solo dai dati tecnici. Le verifiche sui documenti del veicolo e sulla regolarità dei trasporti commerciali transitanti in quell’area rientrano nelle attività investigative, così come eventuali controlli amministrativi sul rispetto dei limiti e delle norme di sicurezza.

Ripercussioni locali e riflessioni sulla sicurezza stradale

L’area di piazza Ovidio–via Mecenate è spesso segnalata dai residenti per la presenza di mezzi pesanti e per attraversamenti pedonali percepiti come poco sicuri; l’incidente riporta al centro del dibattito pubblico la questione della safety urbana. In un contesto di trasformazione urbanistica, la convivenza tra traffico commerciale e pedoni richiede misure mirate come l’adeguamento delle segnaletiche, il potenziamento dell’illuminazione, l’installazione di barriere o la revisione della circolazione dei mezzi pesanti. L’evento ha già suscitato preoccupazione tra i residenti e inviti alle istituzioni locali per interventi concreti.

Le indagini proseguiranno con accertamenti tecnici, acquisizione di filmati e testimonianze per definire con precisione le responsabilità e la dinamica dell’accaduto. Le autorità hanno ribadito l’importanza di collaborazione da parte dei cittadini che avessero informazioni utili o immagini per contribuire alle rilevazioni. Nel frattempo, la vicenda riapre il confronto sulle politiche di gestione della mobilità urbana: una riflessione che riguarda non solo la zona interessata dall’incidente ma l’intera rete cittadina dove pedoni e mezzi pesanti si incontrano ogni giorno.