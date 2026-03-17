Pedone travolto e ucciso da un tir in piazza Ovidio a Milano

Un investimento mortale a Milano in piazza Ovidio: i soccorsi non hanno potuto salvare la vittima e la Polizia locale indaga sulla dinamica

Il pomeriggio del 17/03/2026 è stato segnato da una tragedia a Milano: un uomo è stato travolto da un mezzo pesante in corrispondenza di piazza Ovidio. I fatti si sono svolti intorno alle 14.20-14.30, quando il traffico nel quartiere Forlanini era ancora attivo e le carreggiate percorse dai mezzi commerciali.

Subito dopo l’impatto sono arrivati i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica, oltre alla presenza della Polizia locale e dei Vigili del fuoco. Nonostante l’intervento rapido, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto e le autorità hanno avviato le procedure necessarie per le verifiche.

La dinamica ricostruita dagli investigatori

Secondo la prima ricostruzione la quale è al vaglio della Polizia locale, il tir stava percorrendo piazza Ovidio in direzione di via Mecenate quando, all’altezza dell’intersezione con via Salomone, ha investito il pedone. L’individuo sarebbe stato in fase di attraversamento e, dalle verifiche iniziali, si ipotizza che si trovasse fuori dalle strisce pedonali ma nelle immediate vicinanze, a pochi metri dalla segnaletica.

Elementi che emergono dalla scena

Gli investigatori hanno annotato diverse evidenze: la posizione del corpo rispetto alla carreggiata, le tracce sul manto stradale e la posizione del veicolo al termine della dinamica. Alcune fonti indicano che la vittima potesse essere anziana e fosse in possesso di cuffie o auricolari per ipoudenti, elemento che viene considerato nelle valutazioni sulle responsabilità e sulla visibilità reciproca tra conducente e pedone.

Intervento dei soccorsi e attività operative

I primi ad arrivare sul luogo sono stati gli operatori sanitari del 118, che hanno valutato tempestivamente le condizioni del pedone. Contestualmente i Vigili del fuoco hanno effettuato le operazioni di estrazione del corpo, poiché la vittima era rimasta incastrata sotto il mezzo. Le manovre sono state coordinate per preservare la scena e consentire le successive verifiche tecniche.

Ruolo della polizia giudiziaria

La Polizia locale ha eseguito i rilievi necessari sulla dinamica e raccolto testimonianze. Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro del mezzo per consentire accertamenti approfonditi, come l’esame dei freni, del tachigrafo e la verifica delle condizioni del conducente. Tali passaggi sono fondamentali per stabilire eventuali responsabilità penali o amministrative.

Conseguenze e riflessioni sulla sicurezza stradale

Un episodio del genere riporta l’attenzione sui rischi connessi all’attraversamento in prossimità dei grandi veicoli e sulla necessità di infrastrutture e comportamenti più sicuri. Il tragico esito evidenzia come incidente stradale e vulnerabilità dei pedoni possano combinarsi in modo letale, soprattutto nelle aree urbane dove la presenza di mezzi pesanti è frequente.

Le istituzioni competenti potrebbero rivedere la segnaletica e i punti di attraversamento in quella zona, oltre a intensificare i controlli sui veicoli commerciali. Nel frattempo, le indagini della Polizia locale proseguiranno per chiarire ogni aspetto della vicenda e fornire risposte ai familiari della vittima e alla cittadinanza.