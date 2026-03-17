Pedone morto a Milano dopo l’investimento di un tir in piazza Ovidio

Intorno alle 14.20 del 17 marzo 2026 un uomo, probabilmente anziano e non ancora identificato, è stato travolto da un tir a piazza Ovidio: i rilievi e il sequestro del mezzo sono in corso

Nel primo pomeriggio del 17 marzo 2026, intorno alle 14.20, la tranquillità di una zona di Milano è stata spezzata da un grave incidente stradale. All’incrocio tra piazza Ovidio e via Mecenate, nelle vicinanze dell’intersezione con via Salomone, un mezzo pesante ha travolto un pedone che è deceduto sul posto.

I soccorsi del 118 sono intervenuti con ambulanza e automedica, mentre sul luogo sono arrivate le squadre dei Vigili del fuoco e la Polizia locale.

La vittima non è stata ancora identificata ufficialmente: secondo le prime verifiche si tratterebbe di un uomo di circa 75 anni, che indossava auricolari per ipoudenti. Il corpo è rimasto incastrato sotto il mezzo, chiaro segno della violenza dell’impatto, e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto.

I fatti ricostruiti sul luogo

Le primissime ricostruzioni indicano che il camion stava procedendo lungo piazza Ovidio in direzione di via Mecenate quando, all’altezza dell’intersezione con via Salomone, è avvenuto l’urto. Testimonianze e rilievi preliminari pongono il punto d’impatto a pochi metri dall’attraversamento pedonale: secondo le misurazioni iniziali sarebbe a circa sette metri dalle strisce. Questo elemento alimenta l’ipotesi che il pedone abbia attraversato nelle immediate vicinanze delle strisce, ma non necessariamente sopra di esse.

Dettagli sulla vittima e prime segnalazioni

Sebbene l’identità della persona non sia stata ancora accertata, gli investigatori segnalano la presenza di auricolari che potrebbero aver influito sulla percezione sonora del traffico. Il fatto che si tratti di una persona anziana è stato indicato da testimoni e da alcuni elementi fisici riscontrati sul posto. L’attenzione degli inquirenti è rivolta a capire i tempi e le modalità dell’attraversamento rispetto alla traiettoria e alla velocità del mezzo.

Accertamenti e procedimenti in corso

Sul posto la Polizia locale ha avviato i rilievi tecnico-investigativi: misurazioni, raccolta di testimonianze e acquisizione di eventuali filmati di sorveglianza sono già in corso. Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro del veicolo per permettere verifiche meccaniche e documentali. Si parla di un autocarro di dimensioni importanti, indicato come lungo circa 18 metri, fermato e sottoposto a ispezione.

Sequestro del mezzo e verifiche tecniche

Il sequestro del tir è una fase cruciale: gli accertamenti prevedono l’analisi del cronotachigrafo, la verifica dei tempi di guida del conducente e un controllo dei sistemi frenanti e delle condizioni generali del veicolo. Questi elementi tecnici saranno fondamentali per stabilire eventuali responsabilità penali o civili. Le operazioni dei Vigili del fuoco per il recupero del corpo hanno richiesto strumenti specifici e tempo, rallentando le operazioni ma garantendo sicurezza per gli operatori.

Testimonianze e immagini a supporto delle indagini

Oltre agli esami tecnici, le dichiarazioni dei presenti e le registrazioni video sono al centro dell’attività istruttoria. Le registrazioni di telecamere urbane o private possono offrire una ricostruzione cronologica precisa della dinamica, mentre le dichiarazioni dei conducenti e dei passanti aiuteranno a chiarire angoli di visibilità, segnaletica presente e tempi di reazione. Gli inquirenti confronteranno tutti i dati per ricostruire la responsabilità dell’accaduto.

Implicazioni e riflessioni sulla sicurezza

Oltre all’indagine giudiziaria, l’incidente riporta al centro del dibattito pubblico la questione della sicurezza stradale in aree urbane dove convivono grandi mezzi e pedoni. La vicinanza di attraversamenti pedonali, la segnaletica e la visibilità rappresentano variabili critiche per prevenire tragedie simili. Tecnici e amministratori locali potrebbero valutare interventi di moderazione del traffico, miglioramento della segnaletica e soluzioni per aumentare la visibilità dei pedoni, specie nelle zone ad alto passaggio.

Nei prossimi giorni le autorità forniranno aggiornamenti dagli accertamenti: il sequestro del tir rimarrà in vigore fino al completamento delle verifiche disposte dalla Procura. Nel frattempo la comunità locale e chi si occupa di mobilità urbana riprenderanno il confronto su misure concrete per ridurre il rischio di incidenti gravi in zone sensibili come piazza Ovidio.