Arresto a Milano e due tragedie stradali: aggiornamenti sulle indagini

Tre fatti rilevanti della cronaca italiana ricostruiti in un unico articolo: misure cautelari a Milano, indagini per omicidio stradale a Montecorice e accertamenti sul deragliamento di un tram

Negli ultimi giorni sono emerse tre vicende giudiziarie che hanno richiamato l’attenzione pubblica: un arresto a Milano, un grave incidente stradale nel Salernitano e le indagini sul deragliamento di un tram cittadino. In ciascun caso le autorità procedono con accertamenti approfonditi per ricostruire dinamiche e responsabilità.

Questo pezzo raccoglie i fatti noti, le imputazioni mosse e i passaggi processuali principali, offrendo un riassunto analitico e alcuni elementi che gli inquirenti stanno ancora verificando. È importante ricordare la presunzione di innocenza per chi è indagato fino a sentenza definitiva.

Arresto a Milano: accuse e motivazioni

La mattina del 14 marzo 2026 i Carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta, con il supporto delle A.P.I. del Nucleo Radiomobile di Milano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. su richiesta della Procura di Milano nei confronti di un cittadino italiano di 30 anni. L’uomo è indagato per tentata estorsione, rapina aggravata, lesioni personali aggravate e danneggiamento seguito da incendio aggravato. Le accuse si fondano su episodi verificatisi nei mesi di gennaio 2026, ricostruiti dalla Stazione Carabinieri Milano Barona e coordinati dalla Procura.

Gli episodi contestati

Secondo l’atto investigativo, l’11 gennaio 2026 l’indagato avrebbe aggredito un dipendente di un supermercato per vendicarsi di un tentativo di rapina sventato il giorno precedente; il 12 e 13 gennaio avrebbe poi minacciato e aggredito un altro giovane, pretendendo 2.000 euro e sottraendogli un monopattino da 600 euro, causando inoltre una frattura nasale. Infine, nelle date del 13 e del 19 gennaio 2026 sono stati segnalati incendi appiccati nelle vicinanze dell’abitazione della vittima. L’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Milano – San Vittore, in attesa delle fasi processuali.

Incidente mortale a Montecorice: indagato il conducente del furgone

Nel Salernitano un grave sinistro ha provocato la morte di due giovani fidanzati di Capaccio Paestum, Michele Pirozzi (29 anni) e Maria Magliocco (24 anni). La Procura di Vallo della Lucania ha notificato un avviso di garanzia per omicidio stradale plurimo al conducente del furgone coinvolto. Secondo i primi rilievi, dopo l’urto l’auto della coppia sarebbe precipitata in una scarpata profonda circa 200 metri. Gli accertamenti tossicologici hanno rilevato positività del conducente a sostanze stupefacenti, mentre l’alcol test è risultato negativo; sono in corso le controanalisi.

Elementi chiave sotto esame

Le autorità stanno valutando diversi aspetti: l’assenza di segni di frenata sull’asfalto, la dinamica dell’impatto, la versione del conducente che parla di una manovra per evitare un frontale e la possibile presenza di una scatola nera sull’auto delle vittime ancora da recuperare. È stata inoltre svolta l’autopsia sui corpi dei due giovani e disposti esami tossicologici; gli inquirenti stanno ricostruendo le ore precedenti lo schianto, compresi i contatti avuti dalla coppia con la guardia medica poco prima dell’incidente.

Deragliamento del tram a Milano: dall’indagato al sequestro delle prove

Il deragliamento di un tram in via Vittorio Veneto ha provocato la morte di due persone e decine di feriti. Il tranviere alla guida si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio con le pm, difeso dai suoi legali, perché ritenuto ancora sotto choc. L’uomo è indagato per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose. I pm hanno acquisito testimonianze, intercettazioni di collegamenti tra conducenti e il verbale dell’Atm sul protocollo operativo; sul tavolo degli investigatori ci sono ipotesi che vanno dal malore alla possibile distrazione.

Accertamenti tecnici e contestazioni

Sono stati sequestrati il telefono del conducente e le scarpe indossate la sera dell’incidente per verificare segni compatibili con l’urto di una carrozzina; si è inoltre richiesto l’analisi della cosiddetta scatola nera del mezzo, utile a ricostruire velocità, frenate e anomalie di guida. I consulenti hanno discusso la possibilità che si tratti di una sincope vasovagale, ma tale ipotesi è contestata da parte civile che sostiene tempi e modalità incompatibili. Le indagini potrebbero estendersi con iscrizioni a garanzia di altri soggetti coinvolti nelle procedure di sicurezza.

Queste tre vicende, pur differenti per natura e territorio, mostrano come l’attività giudiziaria indaghi simultaneamente aspetti penali, tecnici e procedurali: dai reati di violenza e intimidazione ai controlli sulle cause degli incidenti stradali e ferroviari. Nei prossimi sviluppi saranno decisive le consulenze tecniche, gli esami tossicologici e le analisi delle registrazioni elettroniche; fino a verdetti definitivi, tuttavia, vige la presunzione di innocenza per le persone coinvolte.