Arresto a Legnano per il furto della borsa in un Esselunga

Un episodio di criminalità nei pressi di via Novara a Legnano si è risolto con l'arresto del presunto autore grazie alla prontezza della security e all'intervento dei Carabinieri

Nel primo pomeriggio di lunedì 9 marzo 2026 un episodio di furto ha visto come teatro il supermercato Esselunga di via Novara a Legnano. Una donna anziana, intenta a fare la spesa, è stata derubata della sua borsa mentre sostava con il carrello tra le corsie; il presunto autore del colpo, un uomo di origine peruviana domiciliato a Busto Arsizio, ha nascosto l’oggetto sotto il giubbotto nel tentativo di lasciare il punto vendita.

La dinamica, abbastanza rapida, non è però passata inosservata: un addetto alla security del supermercato ha notato i movimenti sospetti e ha prontamente avvisato il numero unico di emergenza. L’immediata segnalazione ha permesso l’intervento degli Arma dei Carabinieri, che sono arrivati sul posto e hanno bloccato il sospetto nel parcheggio antistante il negozio.

Come è avvenuto il colpo

Secondo la ricostruzione, l’uomo si è muovuto tra le corsie come un cliente qualsiasi, osservando attentamente le persone intorno. Approfittando di un momento di distrazione della signora che aveva lasciato la borsa nel carrello, ha afferrato l’oggetto e l’ha nascosto sotto il giubbotto. Questo tipo di modus operandi rientra nella casistica dei cosiddetti furti opportunistici, in cui l’autore sfrutta breve distrazione o folla per creare l’occasione.

Segnali e comportamenti osservati

Il comportamento attenzionato dall’addetto alla security comprendeva spostamenti ripetuti tra corsie affollate e l’avvicinamento ripetuto a carrelli lasciati incustoditi. Gli operatori di sicurezza, formati per riconoscere pattern sospetti, hanno preferito non intervenire direttamente ma contattare le forze dell’ordine per una gestione coordinata e sicura della situazione.

L’intervento dei carabinieri e l’arresto

Alla chiamata di allarme è intervenuta una pattuglia della Compagnia di Legnano, che ha raggiunto il supermercato in pochi minuti. Grazie alla descrizione fornita dal personale e alle indicazioni sulla direzione di fuga, i militari hanno intercettato l’uomo nel parcheggio e lo hanno bloccato. Il fermo è avvenuto senza escalation di violenza, consentendo di ristabilire subito la sicurezza nell’area.

Azioni successive e inquadramento legale

Dopo l’arresto, l’uomo è stato identificato e accompagnato per gli accertamenti di rito. Nei confronti del sospetto è scattata l’accusa di furto aggravato, in ragione della condotta ai danni di una persona anziana all’interno di un esercizio commerciale. I Carabinieri hanno proceduto con i rilievi e le formalità necessarie prima di trasferire il caso nelle competenti sedi giudiziarie.

Riflessioni e contesto più ampio

Questo episodio si inserisce in un quadro urbano in cui i supermercati, luoghi di grande passaggio, possono talvolta diventare obiettivi dei cosiddetti reati predatori. La prontezza della security e la collaborazione con le forze dell’ordine sono elementi chiave per il contrasto: il caso di Legnano dimostra come una segnalazione tempestiva possa trasformare un furto in un arresto.

Per i clienti, le misure di prevenzione restano semplici ma efficaci: tenere sempre sotto controllo il proprio carrello, privilegiare metodi di pagamento tracciabili e segnalare immediatamente comportamenti anomali al personale. Per gli esercenti, investire in formazione del personale di sicurezza e in strumenti di videosorveglianza può aumentare il livello di deterrenza contro i furti su beni personali.

Conclusione

Il risultato dell’intervento a Legnano è stato il recupero dell’oggetto sottratto e l’arresto del presunto autore, grazie alla sinergia tra security privata e forze dell’ordine. Resta l’invito alla vigilanza collettiva: piccoli accorgimenti da parte dei clienti e procedure operative efficaci presso i punti vendita contribuiscono a ridurre il rischio di episodi simili.