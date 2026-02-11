Collezionista di orologi derubato a Inveruno: furto da oltre 200mila euro

Un collezionista di orologi di Inveruno è stato vittima di una truffa sofisticata, che ha portato alla perdita della sua preziosa collezione di Rolex.

Un episodio sconcertante ha scosso la comunità di Inveruno, dove un collezionista di orologi è stato vittima di un inganno che ha fruttato al truffatore un bottino di oltre 200mila euro. La vicenda si è svolta in un clima di apparente normalità, ma ha messo in evidenza le capacità sempre più raffinate degli imbroglioni.

Il colpo e le modalità di esecuzione

Secondo quanto riportato dalle autorità, la vittima, un uomo di circa 60 anni, stava trascorrendo una giornata tranquilla a casa sua quando un individuo si è presentato alla sua porta. Il malfattore, con un pretesto banale, ha chiesto alcune informazioni, riuscendo così a entrare nell’abitazione del collezionista.

La consegna della collezione

Una volta all’interno, il truffatore ha colto l’occasione per mettere in atto il suo piano. In un momento di distrazione, il collezionista, forse influenzato da qualche tecnica di suggerimento o manipolazione, ha accompagnato lo sconosciuto fino alla cassaforte, dove custodiva la sua preziosa collezione di Rolex. Dopo aver aperto la cassaforte, ha consegnato spontaneamente alcuni esemplari al truffatore.

La rapidità dell’azione ha permesso al ladro di fuggire senza destare sospetti, lasciando la vittima in uno stato di incredulità. Solo dopo alcuni istanti, il collezionista si è reso conto di essere stato raggirato e ha immediatamente contattato le forze dell’ordine.

Indagini e tecniche di truffa

Le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Legnano stanno cercando di fare luce su un caso che ha dell’incredibile. Diverse ipotesi sono al vaglio degli investigatori: tra queste, l’eventuale utilizzo di uno spray narcotizzante o la possibilità che il malfattore abbia sfruttato tecniche di ipnosi per controllare la vittima.

Il fenomeno delle truffe sofisticate

Questo episodio porta alla ribalta un problema sempre più frequente: le truffe ai danni di collezionisti e persone vulnerabili. I truffatori si stanno evolvendo, sviluppando metodi sempre più ingegnosi per ingannare anche le persone più attente. Le forze dell’ordine hanno avviato campagne di sensibilizzazione per informare i cittadini su come proteggersi da tali raggiri.

È fondamentale che tutti, specialmente coloro che possiedono beni di valore, siano consapevoli delle tecniche usate dai truffatori e mantengano alta la guardia. La prevenzione è la chiave per evitare di cadere nelle trappole di individui senza scrupoli.

L’episodio di Inveruno è solo uno dei tanti che dimostra come la criminalità si adatti e si rinnovi, mettendo a rischio la sicurezza delle persone. È essenziale rimanere informati e preparati per affrontare queste situazioni con prudenza e saggezza.