Incidente ferroviario ad Abbiategrasso: convoglio urta un’auto al passaggio a livello

Un convoglio regionale ha speronato una Peugeot 207 al passaggio a livello di via Maggi ad Abbiategrasso: i due occupanti sono illesi e la circolazione ferroviaria è stata sospesa per i rilievi

Abbiategrasso. Attimi di forte apprensione nel pomeriggio del 23/02/2026 ad Abbiategrasso, dove un treno regionale della linea Mortara-Rogoredo ha investito un’automobile ferma sul passaggio a livello in via Maggi. A bordo del convoglio si trovavano circa 300 passeggeri.

L’utilitaria coinvolta, una Peugeot 207, ospitava due persone anziane che non hanno riportato lesioni gravi.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e le forze dell’ordine. L’area è stata messa in sicurezza e i viaggiatori sono stati assistiti sul luogo dell’incidente. Non sono state segnalate vittime gravi tra i passeggeri.

Dinamicadell’incidente

La dinamica è al momento oggetto di accertamenti. Le prime informazioni raccolte indicano che il treno procedeva a velocità contenuta nel tratto cittadino. Le autorità competenti stanno verificando la posizione delle sbarre e la condotta dei coinvolti.

Sviluppi e verifiche

La polizia locale e il personale della circolazione ferroviaria proseguiranno gli accertamenti per chiarire le responsabilità. È prevista l’acquisizione delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza e delle dichiarazioni dei testimoni.

Come è avvenuto l’impatto

L’urto si è verificato intorno alle 17 in prossimità del passaggio a livello di via Maggi. La Peugeot 207, con a bordo due anziani di 76 e 77 anni, è rimasta bloccata tra le barriere. Il convoglio regionale in transito non è riuscito a evitare il contatto con il veicolo fermo sui binari.

Nonostante l’impatto l’abitacolo è rimasto sostanzialmente integro e i due occupanti sono stati giudicati in codice verde dal personale sanitario intervenuto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per le prime verifiche.

È prevista l’acquisizione delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza e delle dichiarazioni dei testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli accertamenti sono in corso per chiarire le responsabilità e valutare eventuali criticità del passaggio a livello.

Intervento dei soccorsi

A seguito degli accertamenti, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Abbiategrasso, quelli di Corbetta e il comando centrale di Milano, i carabinieri della Compagnia locale e il personale del 118 con ambulanza e automedica. I soccorritori hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e all’assistenza dei passeggeri. È stata effettuata la rimozione della vettura dai binari con mezzi specializzati. I viaggiatori sono stati fatti scendere dal treno e accompagnati a piedi fino alla stazione di Abbiategrasso. Secondo le prime ricostruzioni lo sbarco è avvenuto in modo ordinato e controllato. La ripresa della circolazione è stata subordinata ai rilievi tecnici.

Effetti sulla circolazione e sulle persone coinvolte

La circolazione sulla linea Mortara-Rogoredo è rimasta interrotta per consentire i controlli e la messa in sicurezza del sito. I disagi hanno interessato i pendolari che percorrono quel tratto ferroviario. I passeggeri del convoglio coinvolto sono stati fatti scendere intorno alle 18:30 e indirizzati verso la stazione più vicina. Non risultano feriti gravi tra i viaggiatori né tra gli occupanti dell’automobile.

Viste le circostanze

La combinazione di bassa velocità del treno e dell’intervento rapido dei soccorsi ha ridotto il rischio di conseguenze più gravi. L’episodio evidenzia la criticità dei guasti o dei blocchi al passaggio a livello, dove anche un malfunzionamento limitato può trasformarsi in una situazione potenzialmente pericolosa se non gestita con tempestività. Le autorità competenti proseguiranno con i rilievi tecnici per chiarire dinamica e responsabilità.

Indagini e possibili cause

Le autorità competenti proseguiranno con i rilievi tecnici per chiarire dinamica e responsabilità. Gli accertamenti mirano a ricostruire la sequenza precisa degli avvenimenti e a identificare eventuali responsabilità. Tra le ipotesi al vaglio figurano una manovra errata del conducente, un malore che avrebbe impedito l’abbandono del veicolo e un malfunzionamento delle sbarre o dei dispositivi di segnalazione del passaggio a livello. Tecnici e investigatori stanno analizzando i registri degli impianti, le riprese video disponibili e i danni materiali per definire la dinamica dell’incidente.

Elementi d’indagine

Le verifiche comprenderanno l’esame del funzionamento degli impianti di segnalazione e dei sistemi di controllo. Saranno analizzati i log tecnici e le registrazioni delle telecamere per accertare eventuali anomalie. Gli inquirenti raccoglieranno inoltre le testimonianze dei presenti e le dichiarazioni del personale intervenuto. L’insieme delle prove permetterà di stabilire se la causa sia riconducibile a un errore umano o a un guasto tecnico e di proporre misure correttive mirate.

Riflessioni sulla sicurezza dei passaggi a livello

L’episodio riporta all’attenzione pubblica il tema della sicurezza dei passaggi a livello, punti notoriamente vulnerabili della rete ferroviaria. Nonostante i progressi tecnologici e le campagne informative, questi attraversamenti restano esposti a rischi dovuti a errori umani e a malfunzionamenti tecnici. La prevenzione richiede l’implementazione di sistemi di monitoraggio più efficaci, l’installazione di videocamere e sensori aggiuntivi e campagne di formazione rivolte agli utenti della strada.

Le analisi in corso dovranno valutare l’opportunità di inserire ulteriori misure di sicurezza sul tratto interessato per ridurre la probabilità di eventi analoghi. Un approccio integrato che coinvolga enti ferroviari, autorità locali e cittadini è indispensabile per diminuire il rischio e garantire tutela a chi viaggia su rotaia e su strada. Sono attesi gli esiti dei rilievi tecnici per definire interventi correttivi e priorità operative.