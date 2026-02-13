Blitz della polizia locale: tre persone denunciate per furto aggravato a Senago

la polizia locale di Senago, guidata dal vice comandante Galati, ha sorpreso tre uomini in flagranza di reato alla piattaforma ecologica; la merce è stata sequestrata e i tre denunciati per furto aggravato e invasione

Nel tardo pomeriggio del 12 febbraio gli agenti del Pronto Intervento della Polizia Locale di Senago hanno intercettato tre persone mentre si appropriavano di materiali nella piattaforma ecologica comunale. L’intervento è avvenuto durante un servizio di pattugliamento coordinato dal vice comandante Galati, che ha disposto l’arrivo immediato della pattuglia per interrompere l’azione illecita.

Gli agenti hanno proceduto al controllo degli individui e al sequestro dei materiali ritenuti sottratti. L’operazione mirava a tutelare le aree pubbliche e il corretto conferimento dei rifiuti, prevenendo ulteriori episodi di appropriazione indebita all’interno dell’impianto comunale.

L’intervento operativo e il fermo

Le pattuglie del Pronto Intervento sono intervenute rapidamente e hanno bloccato i tre sospetti in coordinamento operativo. Le attività sul posto sono state svolte con procedure standard e movimento controllato degli agenti.

Gli individui sono stati condotti al Comando per le verifiche d’identità e le formalità di rito. Il materiale oggetto dell’appropriazione è stato identificato e successivamente sottoposto a sequestro a fini penali, con contestuale avvio degli accertamenti della competente autorità giudiziaria.

Sequestro della merce e adempimenti

La merce rinvenuta è stata sottoposta a sequestro penale, misura adottata per preservare le prove e consentire gli accertamenti. I tre soggetti sono stati denunciati a piede libero per reati connessi. Tra le ipotesi contestate figurano furto aggravato e invasione di terreni. Le relative contestazioni saranno approfondite dalla competente autorità giudiziaria nel corso dell’azione investigativa.

Ruoli e dichiarazioni ufficiali

Sul fronte operativo, il neo comandante Colucci ha espresso apprezzamento per l’operato del personale. Ha sottolineato che la vicenda dimostra l’efficacia dei controlli sul territorio. Ha ringraziato in particolare il vice comandante Galati e gli agenti intervenuti. Ha inoltre precisato che l’incremento della presenza sul territorio rientra in una strategia più ampia volta a migliorare la sicurezza urbana e la vivibilità della città.

La posizione del sindaco

Il sindaco Magda Beretta ha confermato il supporto dell’amministrazione all’operato della Polizia Locale. Ha manifestato soddisfazione per il livello di vigilanza registrato nelle ultime settimane. Ha ribadito la volontà di mantenere un presidio costante sulle aree comunali per prevenire fenomeni di illegalità e tutelare i servizi destinati alla collettività. L’iter amministrativo e gli approfondimenti giudiziari proseguiranno con le verifiche necessarie.

Implicazioni e prospettive per la sicurezza locale

L’iter amministrativo e gli approfondimenti giudiziari proseguiranno con le verifiche necessarie. Il sequestro della merce e la denuncia a piede libero costituiscono atti procedurali che ora dovranno essere confermati dalle indagini. Queste misure rappresentano altresì un segnale dell’attenzione rivolta alle aree sensibili del territorio cittadino.

Dal lato operativo, l’episodio evidenzia la necessità di mantenere pronta la risposta delle forze dell’ordine e di rafforzare la cooperazione tra reparti. Le autorità locali valuteranno interventi mirati sul contrasto ai reati predatori e sul presidio delle aree di servizio comunali. Le metriche operative e i rilievi investigativi indicheranno i prossimi sviluppi delle attività di controllo e vigilanza.

Prevenzione e coinvolgimento della comunità

Le misure preventive proseguono la strategia di controllo indicata dalle autorità. Si prevede il potenziamento dell’illuminazione nelle aree esterne alle piattaforme e l’installazione di sistemi di videosorveglianza. Campagne di informazione rivolte alla cittadinanza mirano a ridurre il rischio di episodi simili e a favorire la segnalazione di comportamenti sospetti.

Il concetto di sicurezza partecipata sottolinea l’importanza del coinvolgimento dei residenti e della collaborazione con le forze dell’ordine per aumentare l’efficacia dei controlli. Le metriche operative e i rilievi investigativi saranno utilizzati per monitorare gli effetti degli interventi e per definire eventuali azioni correttive da parte delle autorità competenti.

L’operazione del 12 febbraio a Senago conferma la determinazione dell’amministrazione comunale e della Polizia Locale a intervenire prontamente contro i comportamenti illeciti sui beni pubblici. La dinamica dell’intervento, il sequestro della merce e le denunce costituiscono passaggi formali per assicurare il proseguimento dell’azione giudiziaria. Le evidenze raccolte saranno integrate nei monitoraggi già programmati e utilizzate per definire eventuali azioni correttive da parte delle autorità competenti.