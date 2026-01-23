Interventi della polizia locale di Corsico: sette denunce e sanzioni

Scopri le ultime operazioni della polizia locale di Corsico, con sette denunce e molteplici sanzioni.

Negli ultimi giorni, lapolizia locale di Corsicoha intensificato le sue attività di controllo, portando a un bilancio significativo disette denuncee numerose sanzioni. Questi interventi dimostrano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto delle norme sul territorio.

Interventi per violazione del codice della strada

In uno degli interventi effettuati, gli agenti hanno constatato la presenza di due veicoli indivieto di sostain via Monti, bloccando il passaggio. I conducenti, entrambi uomini privi dipermesso di soggiorno, sono stati denunciati dopo aver effettuato i necessari accertamenti.

Disturbo della quiete pubblica

Un altro episodio si è verificato in via Salma, dove la polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione di un cittadino. Qui, due uomini, di età compresa tra i 38 e i 39 anni e residenti in altre località, disturbavano la pace pubblica e si rifiutavano di fornire le loro generalità. Dopo averli accompagnati inComandoper l’identificazione, sono stati denunciati perubriachezza molesta.

Occupazione abusiva e altri reati

Un intervento programmato ha condotto gli agenti all’ex fabbrica Pozzi, dove sono stati rinvenuti due uomini, rispettivamente di 25 e 42 anni, che si erano accampati all’interno dell’edificio. Sprovvisti di documenti, sono stati denunciati perinvasione di terreniesoggiorno irregolarein Italia.

Incidente stradale con fuga

Un altro caso significativo ha coinvolto unincidente stradalein viale Liberazione, dove un pedone è stato investito da un veicolo che poi si è dato alla fuga. Fortunatamente, il pedone non ha riportato ferite gravi. Gli agenti, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, hanno avviato un’indagine, che ha portato all’identificazione del conducente, un uomo di 48 anni che utilizzava l’auto di un parente. Al termine delle procedure, è stata ritirata la sua patente e dovrà rispondere diomissione di soccorso.

Impegno della comunità e delle forze dell’ordine

L’assessore alla sicurezza, Stefano Salcuni, ha espresso la sua gratitudine nei confronti delComando di polizia localeper l’efficienza dimostrata nelle operazioni. “Continuiamo a potenziare il nostro personale,” ha dichiarato, “con assunzioni e strumenti moderni, per garantire una risposta sempre più efficace alle necessità della nostra comunità.” Recentemente, sono stati integrati sei nuovi agenti, a dimostrazione dell’impegno dell’amministrazione nel rafforzare la sicurezza sul territorio.