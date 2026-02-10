Identificato il rapinatore in bicicletta a Milano: ecco tutti i dettagli

Scopri la storia avvincente del ladro in bicicletta catturato dalla polizia a Milano. Un racconto di audacia e giustizia che ha catturato l'attenzione della città.

Milano è stata recentemente teatro di una serie di scippi nel quartiere di Portello. Un giovane ladro ha preso di mira diverse donne, creando allarme tra i residenti. Grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato, il responsabile è stato identificato e arrestato.

L’indagine ha coinvolto l’analisi di telecamere di sorveglianza e le testimonianze delle vittime.

Il modus operandi del rapinatore

Il ladro, un cittadino marocchino di 28 anni, ha utilizzato un metodo audace per compiere i suoi crimini. In sella a una mountain bike di colore arancione, si avvicinava alle vittime da dietro e, senza scendere dalla bicicletta, strappava le collanine d’oro dai loro colli. Questo approccio gli permetteva di fuggire rapidamente, riducendo le possibilità di essere catturato.

Gli episodi denunciati

Le autorità hanno documentato due episodi specifici: il primo si è verificato il 16 ottobre ai danni di un’anziana di oltre ottant’anni, mentre il secondo è avvenuto il 18 ottobre, quando è stata rapinata una donna di trent’anni. Entrambi i casi hanno suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, rendendo necessarie indagini più approfondite.

Le indagini della polizia

Le indagini sono iniziate grazie alle denunce presentate dalle due donne, che, pur non conoscendosi, hanno fornito descrizioni molto simili dell’aggressore. La polizia ha potuto così delineare un identikit chiaro, descrivendo il rapinatore come un uomo nordafricano, vestito di scuro e con un borsello chiaro. L’elemento distintivo della sua bicicletta arancione è stato cruciale per il riconoscimento.

Il ruolo delle telecamere di sorveglianza

Un aspetto fondamentale delle indagini è stata l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno immortalato il ladro mentre commetteva i crimini. Questi filmati hanno fornito prove decisive, confermando che i due episodi erano stati perpetrati dalla stessa persona. Gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro hanno iniziato a monitorare attentamente la zona, riuscendo a rintracciare il sospettato.

La cattura e l’arresto

Il rapinatore è stato inizialmente fermato per un precedente ordine di carcerazione emesso per un’altra causa. La sua situazione si è complicata ulteriormente quando le vittime lo hanno riconosciuto attraverso fotografie. In seguito a questo riconoscimento, gli agenti hanno proceduto con l’arresto formale, notificando l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano.

Attualmente, il giovane si trova nel carcere di Mantova, dove sconta la pena per i reati commessi. Gli eventi recenti hanno suscitato una forte risposta da parte delle autorità locali, che stanno intensificando gli sforzi per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire futuri episodi di criminalità. Le forze dell’ordine stanno collaborando attivamente con i cittadini per promuovere una maggiore vigilanza e sensibilità alle problematiche di sicurezza, evidenziando l’importanza della cooperazione tra istituzioni e comunità nella lotta contro la criminalità.