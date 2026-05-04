Incidente grave sulla SS 494: moto e bici si scontrano a Castelletto di Abbiategrasso

Un grave incidente sulla SS 494 ha coinvolto una moto di grossa cilindrata e una bicicletta: un 66enne è deceduto sul posto e un 74enne è stato trasportato in condizioni gravissime

Nel pomeriggio di sabato 2 maggio un grave sinistro ha funestato la viabilità lungo la SS 494 Vigevanese in località Castelletto di Abbiategrasso. L’impatto è avvenuto nei pressi del ponte sul Naviglio, al confine tra Albairate e Abbiategrasso, provocando ripercussioni immediate sul traffico e attivando un massiccio intervento di soccorso.

Le informazioni preliminari raccolte sul posto indicano il coinvolgimento di una moto di grossa cilindrata e di una bicicletta. Le autorità presenti hanno iniziato le operazioni di ricostruzione dei fatti e i rilievi affidati ai Carabinieri di Abbiategrasso, mentre i mezzi di soccorso mettevano in atto le procedure d’emergenza previste per questo tipo di incidenti.

Cronaca dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto intorno alle 17.30 quando i due mezzi si sono trovati nello stesso punto di carreggiata. Il centauro, un uomo di 66 anni residente a Vigevano, è stato trovato a terra gravemente ferito ed i soccorritori hanno tentato invano di rianimarlo: è stato dichiarato deceduto sul posto a causa delle lesioni riportate. Il ciclista, un uomo di 74 anni, dopo le prime cure è stato stabilizzato e trasferito in condizioni critiche con l’elisoccorso all’ospedale di Alessandria.

Dettagli sulla dinamica

Le circostanze esatte che hanno portato allo scontro sono ancora al vaglio degli inquirenti. Il termine rilievi indica qui le operazioni tecniche svolte dai Carabinieri per valutare traiettorie, velocità e punti d’impatto. Sul posto sono stati raccolti elementi utili per valutare se fattori esterni, visibilità o manovre improvvise abbiano contribuito all’accaduto: tutte informazioni che saranno fondamentali per determinare responsabilità e ricostruire la sequenza degli eventi.

Intervento dei soccorsi

All’arrivo sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse componenti di emergenza: ambulanze, un’automedica, l’elisoccorso e i Carabinieri. Le squadre hanno lavorato in sinergia per prestare assistenza alle persone coinvolte e mettere in sicurezza l’area. I soccorritori hanno eseguito manovre di stabilizzazione del ciclista prima di predisporne il trasporto in eliambulanza, una scelta adottata per la necessità di un trasferimento rapido verso strutture ospedaliere con reparti idonei per le gravi condizioni riscontrate.

Procedure e priorità mediche

In scenari di incidenti stradali con feriti gravi, la priorità è sempre la stabilizzazione delle funzioni vitali e il trasferimento adeguato. Nel caso specifico, l’uso dell’elisoccorso ha permesso di ridurre i tempi di trasporto verso l’ospedale di Alessandria, mentre sul luogo gli operatori hanno effettuato manovre di rianimazione e controllo delle vie aeree per il motociclista, purtroppo senza esito positivo.

Conseguenze sulla viabilità e indagini

Lo schianto ha causato la chiusura temporanea della carreggiata sul ponte, con blocco del traffico in entrambi i sensi per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Le code e i disagi alla circolazione sono durati diverse ore, fino alla riapertura completa della strada. Le forze dell’ordine hanno regolato il transito e predisposto deviazioni, mentre le verifiche tecniche proseguono per chiarire responsabilità e dinamica.

Aspetti investigativi

I Carabinieri di Abbiategrasso sono incaricati delle indagini: il loro compito include il sequestro dei mezzi, l’acquisizione di testimonianze e l’analisi delle tracce sull’asfalto. Il termine indagine qui comprende quindi sia le verifiche tecniche sia l’esame delle eventuali responsabilità penali o civili. Solo al termine di queste attività sarà possibile conoscere con precisione le cause del tragico impatto.

Riflessioni sulla sicurezza

Un episodio come questo riporta l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale per tutti gli utenti, a partire dai ciclisti fino ai motociclisti e agli automobilisti. La convivenza sulle strade richiede prudenza, visibilità e rispetto delle norme: azioni semplici come segnali chiari, adeguata illuminazione e comportamenti difensivi possono ridurre il rischio di incidenti. L’incidente di Castelletto di Abbiategrasso è un monito sulla fragilità delle persone coinvolte e sulla necessità di misure preventive.

Le famiglie delle vittime e la comunità locale attendono risposte mentre le autorità proseguono con gli accertamenti. Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati non appena disponibili gli esiti delle indagini dei Carabinieri e i referti medici relativi al ciclista ricoverato.