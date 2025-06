Scontro tra moto e trattore provoca rallentamenti sulla 494

Un incidente tra una motocicletta e un trattore ha provocato disagi sulla 494. Il motociclista, un uomo di 49 anni, è stato portato in ospedale.

Un grave incidente stradale ha avuto luogo sulla strada 494 nel pomeriggio, generando non pochi disagi al traffico. Una motocicletta, proveniente da Mortara e diretta verso Cozzo, ha impattato con un trattore in manovra su una stradina secondaria. L’impatto è avvenuto mentre il motociclista, un uomo di 49 anni, sembrava stesse tentando un sorpasso azzardato. La situazione si è fatta subito critica, con il trattore che trasportava legname, complicando ulteriormente la viabilità.

Dettagli dell’incidente

Il trattore, in arrivo da Cozzo, stava svoltando quando la motocicletta è andata a collidere con il rimorchio. Gli automobilisti di passaggio, allarmati dalla scena, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono accorsi la Croce Rossa di Mortara, un’ambulanza e un’auto medica, insieme alla polizia stradale che ha avviato i rilievi del caso.

Interventi dei soccorsi

L’uomo alla guida della moto è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Pavia. Fortunatamente, le sue condizioni non sembravano gravi, ma l’impatto ha suscitato un forte spavento. Il conducente del trattore, illeso, ha dichiarato di non aver potuto fare molto per evitare l’incidente. La scena era caotica, con i soccorritori intenti a prestare aiuto e a gestire la situazione.

Traffico e conseguenze

Nonostante l’ostruzione parziale della carreggiata causata dal trattore, non è stato necessario chiudere la strada. Tuttavia, i rilievi hanno imposto un rallentamento della circolazione. Una piccola colonna di auto si è formata, ma dopo circa mezz’ora, la situazione è tornata sotto controllo. Molti automobilisti hanno espresso frustrazione per il disagio, ma la maggior parte ha compreso la gravità della situazione.

Riflessioni finali

Incidenti come questo sollevano interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla prudenza alla guida. Cosa si può fare per evitare simili tragedie in futuro? Le strade delle nostre campagne sono spesso teatro di incidenti, e la sensibilizzazione degli automobilisti è fondamentale. Rimanendo aggiornati, possiamo contribuire a rendere le strade più sicure per tutti.