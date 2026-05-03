Blitz a Sesto San Giovanni: sei persone arrestate e oltre 22.000 euro sequestrati

Un'operazione dei Carabinieri di Sesto San Giovanni smantella due gruppi dediti allo spaccio di cocaina: sei arresti e oltre 22.000 euro sequestrati

Un’operazione dell’Arma ha colpito una rete di spaccio con base nel territorio della provincia di Milano, portando all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di sei persone ritenute responsabili di traffico di cocaina. L’intervento ha interessato soggetti di nazionalità diversa: due cittadini italiani e quattro stranieri, tutti con età comprese tra i 21 e i 45 anni e residenti o domiciliati nella provincia di Milano.

In seguito alle attività investigative sono stati inoltre sequestrati oltre 22.000 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

La decisione di emettere le misure cautelari è arrivata dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Monza su richiesta della Procura della Repubblica di Monza, a valle delle indagini svolte dalla Sezione Operativa di Sesto San Giovanni. Gli accertamenti hanno consentito di delineare la struttura e i ruoli all’interno dell’organizzazione, evidenziando la presenza di due gruppi distinti che gestivano canali di approvvigionamento e distribuzione della cocaina sul territorio.

Ricostruzione dell’organizzazione

L’attività investigativa ha puntato a mappare responsabilità e connessioni tra i membri coinvolti. Attraverso l’analisi di elementi probatori è emerso che i soggetti arrestati svolgevano ruoli diversificati: alcuni curavano i contatti per l’approvvigionamento, altri gestivano la vendita al dettaglio e il contatto con la clientela. Il risultato è la ricostruzione di due distinti sodalizi funzionali allo spaccio di cocaina, con modalità operative separate ma complementari che hanno permesso all’organizzazione di coprire più zone della provincia.

Modalità operative

Le dinamiche descritte dagli investigatori evidenziano un impianto organizzativo che sfruttava rotte locali e relazioni consolidate. Alcuni indagati si occupavano della logistica mentre altri provvedevano alla cessione della droga in piccoli quantitativi, pratica comune per massimizzare i guadagni e ridurre l’attenzione delle forze dell’ordine. Il sequestro di somme liquide per oltre 22.000 euro è considerato indicativo dei profitti derivanti dall’attività di spaccio, elemento centrale nell’ipotesi accusatoria.

Strumenti investigativi e prove raccolte

Per ricostruire le attività illecite la Sezione Operativa ha impiegato un mix di tecniche investigative tradizionali e tecnologie. È stata eseguita un’accurata analisi dei sistemi di videosorveglianza, che ha permesso di seguire spostamenti e incontri, affiancata da intercettazioni telefoniche e ambientali per cogliere conversazioni utili a delineare contatti e ruoli. L’esame dei tabulati telefonici ha consentito di identificare i flussi comunicativi tra i componenti delle due presunte bande e di stabilire pattern ripetitivi riconducibili allo spaccio.

Valutazione delle prove

Le risultanze tecniche, messe a confronto con riscontri oggettivi come movimenti filmati e transazioni sospette, hanno prodotto un quadro probatorio ritenuto sufficiente per richiedere e ottenere le misure cautelari. Gli inquirenti hanno privilegiato un approccio incrociato per evitare affidamento su singoli elementi: la convergenza di più fonti d’informazione ha consolidato l’ipotesi di una struttura articolata e operativa nel territorio.

Esiti dell’operazione e impatto sul territorio

L’azione culminata con l’esecuzione delle ordinanze ha portato all’arresto dei sei indagati e al sequestro di denaro contante, segnalando un colpo significativo contro il mercato locale della cocaina. Oltre all’aspetto repressivo, l’intervento è stato pensato per ridurre l’offerta e interrompere catene di approvvigionamento su cui si reggevano le attività di spaccio. Le autorità locali hanno sottolineato come la collaborazione tra Procura e forze dell’ordine sia stata determinante per ottenere risultati concreti.

Le indagini proseguono per approfondire eventuali collegamenti esterni e verificare la presenza di altre figure coinvolte nella distribuzione e nella gestione dei proventi. L’operazione rappresenta un esempio di come l’integrazione di strumenti investigativi tradizionali e tecnologici possa essere efficace nel contrasto alla criminalità organizzata dedita al traffico di sostanze stupefacenti.