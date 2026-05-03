Incidente sulla Vigevanese a Trezzano: centauro in condizioni critiche

Scontro sulla vecchia Vigevanese a Trezzano sul Naviglio il 02/05/2026: quattro persone ferite, intervento dell'elisoccorso e rilievi in corso

Il pomeriggio del 02/05/2026 una collisione tra un’automobile e una motocicletta ha scosso la circolazione sulla vecchia Vigevanese a Trezzano sul Naviglio. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16.30 all’altezza dell’incrocio con via San Cristoforo, suscitando l’immediato allarme dei passanti e la chiamata ai soccorsi.

Sul posto sono state inviate diverse unità di emergenza: quattro ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso, tutti impegnati nelle prime operazioni di assistenza e nel trasporto dei feriti verso le strutture ospedaliere.

Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravi, tanto che il personale sanitario ha disposto il trasferimento in codice rosso. A bordo dell’auto c’era la conducente, una donna di 32 anni, accompagnata da due bambini di otto e sei anni: tutti e tre sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo. Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, pur senza necessità di estrazioni, e la polizia locale di Trezzano, che ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Dinamica dell’incidente e prime ipotesi

Al momento le cause dello scontro non sono state ricostruite in via definitiva: gli agenti della polizia locale stanno procedendo con i rilievi e con l’acquisizione di eventuali testimonianze. Secondo le informazioni raccolte sul posto, l’auto percorreva la Vigevanese in direzione opposta rispetto alla moto; la collisione è avvenuta in corrispondenza dell’incrocio con via San Cristoforo. Le forze dell’ordine dovranno valutare elementi come la velocità dei veicoli, la segnaletica presente e le traiettorie, per capire se si sia trattato di un errore umano, di una manovra azzardata o di un altro fattore.

Verifiche tecniche e raccolta dati

Le operazioni di accertamento prevedono l’ispezione dei mezzi coinvolti, la misurazione delle distanze utili al calcolo delle dinamiche e l’eventuale acquisizione di filmati o immagini di sorveglianza della zona. Il lavoro di polizia locale include anche l’audizione di testimoni e il confronto delle versioni fornite dai conducenti e dai passeggeri. Tutti questi elementi saranno fondamentali per definire responsabilità e per redigere il verbale d’incidente, nel quale verranno annotate le condizioni dell’asfalto, la visibilità e altri fattori ambientali.

Il ruolo dei soccorsi e il primo trattamento dei feriti

La presenza dell’elisoccorso è indice della gravità iniziale del quadro clinico del motociclista: l’uso di questo mezzo permette il trasporto rapido verso un centro ospedaliero idoneo al trattamento di traumi gravi. I paramedici e il personale medico hanno prestato le prime cure sul posto, stabilizzando i pazienti e valutando la necessità di interventi urgenti. I due bambini e la conducente dell’auto sono stati portati in ospedale in codice giallo per accertamenti; dai primi riscontri non risulterebbero in pericolo di vita, mentre per il centauro le condizioni restano critiche e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Interazioni tra squadre di emergenza

Oltre alle ambulanze e all’automedica, i Vigili del Fuoco sono stati allertati come prassi per incidenti di difficile accesso o in cui sia necessario liberare persone da lamiere. In questo caso non si è reso necessario l’intervento per estrazioni, ma la loro presenza ha offerto supporto logistico e sicurezza durante le operazioni. La cooperazione tra le diverse componenti dell’emergenza territoriale è risultata immediata e coordinata, permettendo di gestire la scena in modo rapido e sicuro.

Contesto più ampio e sviluppi successivi

La notizia del sinistro a Trezzano si inserisce in una giornata drammatica sulla stessa arteria: circa un’ora dopo, sempre lungo la Vigevanese, è stato segnalato un altro incidente a Albairate con esito fatale, in cui ha perso la vita un uomo di 66 anni. Questi fatti sottolineano la necessità di monitorare le condizioni delle strade e di adottare misure preventive per ridurre il numero di incidenti. Al momento, per il caso di Trezzano, si attendono gli esiti degli accertamenti sanitari e le comunicazioni ufficiali da parte delle strutture ospedaliere sui pazienti coinvolti.

Prospettive investigative e informazioni per i cittadini

Le autorità locali proseguiranno le indagini per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità. Chiunque abbia visto l’incidente o disponga di filmati può contattare la polizia locale di Trezzano per fornire informazioni utili. Nel frattempo, la circolazione nella zona potrebbe subire rallentamenti in presenza di interventi di emergenza o durante i rilievi: si raccomanda prudenza e di seguire le indicazioni delle forze dell’ordine. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti.