San Vittore Olona: aumentano i residenti mentre calano nascite e matrimoni

La crescita demografica a San Vittore Olona è trainata dall'entrata di nuovi residenti e da un forte aumento delle acquisizioni di cittadinanza, mentre il saldo naturale resta negativo e i matrimoni calano

Negli ultimi anni la dinamica demografica di San Vittore Olona ha registrato segnali contrastanti: più abitanti per effetto dei trasferimenti, ma meno nascite e una diminuzione dei matrimoni. Dopo un periodo di sostanziale stabilità, la comunità comunale è tornata a espandersi fino a raggiungere quota 8.486 residenti, rispetto agli 8.322 del 2026 e agli 8.321 del 2026.

Questo incremento non nasce da un boom demografico naturale, bensì dal crescente flusso di persone che scelgono il paese come luogo di residenza.

Il dato demografico va letto su due livelli: da un lato il saldo naturale rimane negativo, con i decessi superiori alle nascite nel triennio considerato; dall’altro il saldo migratorio è diventato il fattore determinante della crescita. Parallelamente si evidenzia una maggiore presenza di cittadini stranieri, che oggi superano il 12% dei residenti, contribuendo a rendere più eterogeneo il tessuto sociale locale.

Come cambia la popolazione: il ruolo delle migrazioni

Il progresso numerico registrato non è dunque il frutto di più nascite, ma dell’arrivo di nuovi abitanti. Il saldo migratorio ha controbilanciato il calo naturale, portando a una crescita complessiva della popolazione. Questo fenomeno è riconducibile a diverse cause: la ricerca di alloggi più accessibili rispetto alla città, la qualità dei servizi locali e la vicinanza a poli lavorativi. In termini pratici, sempre più famiglie e lavoratori scelgono di trasferirsi a San Vittore Olona, trasformando il paesaggio demografico e sociale del comune.

Presenza straniera e integrazione

La quota di cittadini stranieri, ora oltre il 12%, è un elemento chiave. Le acquisizioni di cittadinanza confermano questo trend: dopo 30 nuovi cittadini nel 2026 e 19 nel 2026, il 2026 ha segnato un balzo con 60 acquisizioni, segnale evidente di una crescente attrattività e integrazione. Il sindaco Marco Zerboni sottolinea che questo fenomeno contribuisce a rimodellare il profilo demografico, portando competenze, nuove esigenze e un rinnovato tessuto sociale.

Saldi naturali e vita di coppia: meno nascite e matrimoni

Nonostante l’aumento dei residenti, il comune affronta la sfida del saldo naturale negativo, con più decessi che nascite nel triennio. Questo andamento è coerente con molte realtà della zona e della Lombardia in generale, dove l’invecchiamento della popolazione e le scelte familiari incidono sulle nascite. Per il futuro, sostenere le famiglie e incentivare politiche per la natalità rimangono priorità per bilanciare la struttura demografica.

Matrimoni, separazioni e nuove forme di convivenza

I dati di stato civile mostrano tendenze tratteggiate: i matrimoni sono diminuiti da 21 nel 2026 a 18 nel 2026 e 14 nel 2026. Il rito civile domina le celebrazioni, rappresentando oltre i tre quarti degli atti annuali e toccando l’86% nel 2026. Le separazioni e i divorzi presentano invece oscillazioni: nel 2026 si contarono 1 separazione e 7 divorzi; nel 2026 furono 2 separazioni e 3 divorzi; nel 2026 entrambe le voci sono salite a 5. Le unioni civili, assenti nel 2026, sono apparse con 3 casi nel 2026 e 2 nel 2026, segnando un cambio nelle modalità di costituzione dei nuclei familiari.

Confronto con i comuni vicini e prospettive locali

Il confronto con realtà limitrofe come Binasco, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese e Vanzago restituisce un quadro simile: poche nascite, popolazione che invecchia e crescita sostenuta soprattutto dagli ingressi di nuovi residenti. Secondo il sindaco Marco Zerboni, San Vittore Olona si colloca in una posizione intermedia rispetto a chi è più vicino a Milano e a realtà meno dinamiche, mostrando però una relativa stabilità. Le sfide future riguardano il sostegno alle famiglie, le politiche abitative e l’integrazione dei nuovi cittadini per consolidare la crescita demografica in modo sostenibile.

In sintesi, il profilo demografico di San Vittore Olona si sta trasformando: la popolazione aumenta grazie al saldo migratorio e alle crescenti acquisizioni di cittadinanza, mentre il calo delle nascite e la diminuzione dei matrimoni richiedono attenzione politica e sociale per mantenere l’equilibrio intergenerazionale e la coesione della comunità.