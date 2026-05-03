Operazione antidroga a Sesto San Giovanni: sei persone fermate e oltre 22.500 euro sequestrati

I Carabinieri di Sesto San Giovanni hanno eseguito un'ordinanza cautelare contro sei indagati per spaccio di cocaina, ricostruendo due gruppi attivi e sequestrando oltre 22.500 euro

Un’operazione coordinata dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Sesto San Giovanni ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di sei persone ritenute coinvolte nello spaccio di cocaina. Gli indagati, due cittadini italiani e quattro stranieri, hanno età comprese tra i 21 e i 45 anni e vivono o sono domiciliati nella provincia di Milano.

L’intervento processuale è scaturito dall’attività investigativa della Sezione Operativa locale e si è sviluppato fino al coinvolgimento degli uffici giudiziari di Monza.

L’indagine e le tecniche investigative

Gli accertamenti sono stati disposti dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Monza su richiesta della Procura della Repubblica di Monza, a seguito degli elementi raccolti dalla Sezione Operativa di Sesto San Giovanni. Per ricostruire la filiera dello spaccio gli investigatori si sono avvalsi di strumenti tradizionali e tecnologici: l’analisi di impianti di videosorveglianza, le intercettazioni telefoniche e ambientali e lo studio dei tabulati telefonici hanno fornito riscontri incrociati utili a delimitare ruoli e flussi dell’attività illecita.

Metodo e prove

La combinazione di immagini, conversazioni ascoltate e dati di traffico telefonico ha permesso di individuare pattern di contatto e luoghi di incontro usati per le cessioni. In particolare, la ripetizione di spostamenti verso determinate aree e il costante scambio di chiamate hanno reso possibile delineare la presenza di due nucleus operativi distinti impegnati nella vendita al dettaglio di cocaina. Gli elementi raccolti hanno avuto valore agli occhi dell’autorità giudiziaria per ottenere l’ordinanza cautelare.

I gruppi e le aree di attività

Dalle indagini sono emersi due gruppi separati che, pur mantenendo autonomia, coprivano diverse zone della provincia. Il primo gruppo, composto da tre cittadini marocchini e un italiano, svolgeva le proprie attività soprattutto in contesti periurbani e boschivi nei comuni di Cologno Monzese, Brugherio, Cernusco sul Naviglio e Agrate Brianza. Il secondo team, con al centro un italiano e un egiziano, operava prevalentemente tra Cologno Monzese e Vimodrone, creando una rete di distribuzione capillare.

Composizione dei gruppi

La struttura dei due nuclei evidenzia modalità diverse di gestione: uno sfruttava aree più isolate per gli scambi, l’altro utilizzava punti di incontro urbani e una rete di clienti consolidata. Questa diversificazione ha reso necessaria un’analisi puntuale dei ruoli, così da individuare promotori, pusher e corrieri. La presenza di soggetti con cittadinanza diversa sottolinea le dinamiche transnazionali che spesso caratterizzano il mercato della droga nelle aree metropolitane.

Sequestri, arresti e sviluppi giudiziari

Durante le attività investigative i Carabinieri hanno effettuato il sequestro di oltre 22.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’ordinanza ha portato alla misura restrittiva per sei persone: due cittadini italiani e quattro stranieri, di età compresa tra 21 e 45 anni. La misura cautelare mira a interrompere la capacità operativa delle due reti e a preservare le prove utili al processo penale che seguirà le fasi di indagine.

Resistenza e denunce

Nel corso delle attività connesse all’inchiesta, due delle persone coinvolte sono state arrestate per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, mentre un terzo soggetto è stato denunciato in stato di libertà per lo stesso episodio. Questi episodi dimostrano come gli indagati, oltre alla gestione delle vendite, abbiano reagito con atteggiamenti che hanno complicato ulteriormente le operazioni di polizia e aumentato la gravità delle contestazioni a loro carico.

Origine dell’inchiesta e ricadute sul territorio

L’indagine ha preso avvio da una segnalazione privata: la madre di un giovane ha trovato una dose di cocaina in possesso del figlio e ha informato le autorità, fornendo così lo spunto iniziale per una verifica più ampia. Da quel momento, le attività investigative hanno ricostruito una filiera che riforniva diversi punti vendita al dettaglio nella provincia di Milano, con impatti significativi sulle comunità interessate e con la potenziale riduzione della disponibilità di sostanze sul territorio.

Considerazioni finali

Questa operazione evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine e l’efficacia di indagini che integrano strumenti tradizionali e tecnologici. Il risultato è lo smantellamento di due gruppi che avevano organizzato la distribuzione di cocaina su scala locale e il sequestro di somme ritenute provento dell’attività illecita. Le fasi successive dell’azione giudiziaria determineranno l’esito processuale, mentre le autorità continueranno ad adottare misure per contrastare il fenomeno dello spaccio nella provincia.