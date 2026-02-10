Arresto per spaccio di droga a Trezzano sul Naviglio: operazione della polizia in corso

Un'operazione della polizia ha condotto all'arresto di un uomo di 55 anni con l'accusa di traffico di stupefacenti a Trezzano sul Naviglio.

Nella serata del 9, gli agenti della polizia di Stato di Milano hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di un uomo di 55 anni a Trezzano sul Naviglio. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questo intervento rientra in un’azione più ampia, volta a combattere il traffico di droga nella zona, un problema che affligge molte comunità locali.

Il blitz della polizia

Il blitz ha avuto luogo intorno alle 19, quando gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno identificato l’uomo all’interno di un negozio in via Giuseppe Verdi. Durante il controllo, il 55enne ha spontaneamente consegnato circa 10 grammi di cocaina e 160 euro in contanti. Questo primo ritrovamento ha spinto gli agenti a proseguire le indagini.

Perquisizione dell’auto e del luogo di lavoro

Successivamente, gli agenti hanno ispezionato l’auto dell’individuo, dove è stata rinvenuta un’ulteriore dose di cocaina. I sospetti sulla sua attività di spaccio si sono intensificati, portando gli agenti a estendere l’operazione presso il luogo di lavoro dell’arrestato, situato in via Victor Hugo a Milano. Qui, sono stati sequestrati 115 grammi di cocaina e circa 1,2 chilogrammi di hashish, oltre a due bilancini di precisione e materiali utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Sequestro di munizioni e indagini in corso

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto una scatola contenente 12 cartucce di calibro 7,65. A causa del possesso di queste munizioni, l’uomo è stato denunciato. Le indagini proseguono, con un’ulteriore perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione del 55enne in via Leonardo da Vinci. In questa occasione, sono stati trovati ulteriori 300 euro in contante, presumibilmente provento della sua attività illecita.

Il contesto della lotta allo spaccio di droga

Questo arresto rappresenta uno degli sforzi incessanti della polizia lombarda nel contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni condotte non si limitano alla repressione del traffico di droga, ma mirano anche a garantire la sicurezza e il benessere delle comunità locali. Le forze dell’ordine operano costantemente per mitigare l’impatto del traffico di droga sulla vita quotidiana dei cittadini.

La collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità è cruciale per raggiungere risultati significativi nella lotta contro la criminalità. Attualmente, le indagini sono in fase di approfondimento per analizzare in dettaglio la rete di distribuzione della droga e identificare eventuali complici coinvolti in questa attività illecita.