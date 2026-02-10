Addio a don Luigi Lesmo: il commovente saluto della comunità al sacerdote amato

Don Luigi Lesmo, un sacerdote che ha ispirato e toccato il cuore di molti, ci ha lasciato, ma la sua eredità di amore, dedizione e fede continua a vivere.

Il 6 segna una data di lutto per la comunità di Cusago e Cinisello Balsamo, per la scomparsa di don Luigi Lesmo, un sacerdote che ha dedicato oltre cinquant’anni della sua vita al servizio degli altri. I funerali si svolgeranno il 9 febbraio presso la chiesa di San Pio X a Cinisello Balsamo, dove amici, parrocchiani e conoscenti si uniranno per rendere omaggio a questo grande uomo di fede.

Nato a Monza nel 1939, don Luigi è stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano nel 1964. La sua carriera ecclesiastica lo ha visto operare in diverse parrocchie, ma è a Cusago che ha lasciato un’impronta indelebile, ricoprendo il ruolo di parroco per vent’anni, dal 1977 al 1997.

Un segno indelebile nella comunità

Don Luigi è stato più di un semplice sacerdote; è stato un punto di riferimento per numerosi cittadini. La sua presenza ha saputo unire e rafforzare il legame tra i membri della comunità. Il sindaco Gianmarco Reina lo ha descritto come un uomo speciale, capace di coinvolgere e creare un senso di appartenenza tra le persone. Durante il suo incarico, ha affrontato le sfide quotidiane con umanità e dedizione, rendendosi sempre disponibile per tutti.

Ricordi dei parrocchiani

La comunità di Cusago ha espresso il proprio cordoglio attraverso parole di affetto e stima. Molti parrocchiani ricordano don Luigi come una persona straordinaria, capace di lasciare un ricordo indelebile nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. “Un bellissimo oratorio!” ha commentato un cittadino, rievocando i bei tempi trascorsi sotto la sua guida. La sua abilità nel coinvolgere persone di diverse fedi nei momenti significativi della vita comunitaria è stata particolarmente apprezzata.

Il ministero e l’eredità spirituale

Oltre al suo operato a Cusago, don Luigi ha servito come cappellano presso l’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo dal 2002 fino al 2026. In questo ruolo, ha dedicato la sua vita alla cura spirituale degli ammalati, offrendo conforto e sostegno a chi ne aveva bisogno. La sua presenza rassicurante è stata un faro di speranza per molti, e il suo impegno nella celebrazione dei sacramenti, in particolare della Riconciliazione, ha rappresentato un autentico servizio di misericordia.

La sua dedizione è stata riconosciuta anche con l’onorificenza cittadina Spiga d’Oro nel 2018, un segno tangibile del rispetto e della gratitudine che la comunità ha nei suoi confronti. La sua vita è un esempio luminoso di fede, umiltà e carità, che continuerà a ispirare le generazioni future.

Un addio sentito

La cerimonia funebre di don Luigi sarà un momento di riflessione e celebrazione della sua vita. Inizierà alle 14:30 presso la chiesa di San Pio X, ma già dalle 10:00 sarà possibile rendere omaggio alla salma. La comunità si riunirà per condividere ricordi e storie, celebrando la vita di un uomo che ha saputo camminare accanto alle persone con passione e dedizione.

La scomparsa di don Luigi Lesmo segna la fine di un’era per molti, ma il suo spirito e il suo insegnamento rimarranno nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. La sua eredità di amore e servizio continuerà a vivere attraverso le vite che ha toccato.