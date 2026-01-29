Olimpia Milano: Lorenzo Brown lascia la squadra, cosa significa per il futuro?

Lorenzo Brown lascia la squadra di Olimpia Milano: ecco le implicazioni per il club e il futuro della squadra.

La notizia che circolava da settimane è ora confermata: Lorenzo Brown, il playmaker naturalizzato spagnolo, è ufficialmente fuori dal progetto sportivo di Olimpia Milano. Questa decisione segna un punto di svolta significativo per la squadra, che aveva riposto grandi aspettative nel suo arrivo la scorsa estate, sperando di risolvere un ruolo chiave che da tempo rappresenta una sfida per il club.

Il coach Peppe Poeta ha scelto di escludere Brown dalle rotazioni, e ciò solleva interrogativi sul futuro del giocatore e sull’impatto che questa scelta avrà sulla squadra. La formazione milanese si prepara ad affrontare una fase cruciale della stagione senza il suo playmaker titolare, un’assenza che potrebbe comportare un cambiamento nelle strategie di gioco.

Le ripercussioni della scelta su Lorenzo Brown

La decisione di non schierare più Lorenzo Brown è stata comunicata in vista della prossima partita contro il Partizan Belgrado. In un contesto già difficile, dove la squadra ha recentemente affrontato tre sconfitte consecutive in EuroLeague, l’assenza di un giocatore esperto come Brown può rivelarsi un handicap. Il playmaker, che ha già avuto esperienze significative in squadre come il Maccabi Tel Aviv e il Panathinaikos, non ha soddisfatto le aspettative, registrando prestazioni deludenti nelle ultime apparizioni.

Le statistiche parlano chiaro

I numeri di Lorenzo Brown in questa stagione di EuroLeague non raccontano una storia positiva. Con soli 11 presenze e un minutaggio che non supera i 13 minuti a partita, il suo contributo è stato limitato: 6.4 punti e 2.8 assist a partita, con percentuali che non brillano, come il 51.2% da due e il 35% da oltre l’arco. Sorprendente è anche il numero esiguo di tiri liberi tentati, solo 5 in tutta la stagione.

Il futuro di Olimpia Milano

Con Lorenzo Brown ormai fuori dai progetti, la dirigenza di Olimpia Milano si trova a dover prendere decisioni cruciali. Resta da vedere se verrà cercato un sostituto sul mercato o se il club deciderà di proseguire con l’attuale roster, affidando la regia a un trio di giocatori composto da Quinn Ellis, Nico Mannion e Diego Flaccadori, supportati dal talento di Leando Bolmaro, che ha appena recuperato da un infortunio.

La sfida contro il Partizan rappresenta un’importante opportunità per la squadra di risollevarsi e dimostrare di poter affrontare le difficoltà senza il proprio playmaker titolare. La fiducia è bassa, soprattutto con l’assenza di Nico Mannion a causa di problemi lombari e le condizioni incerte di Armoni Brooks, che sta recuperando da una distorsione alla caviglia.

Strategie in vista della partita

Il coach Poeta, alla vigilia dell’incontro, ha sottolineato la necessità di una risposta forte da parte della squadra. Affrontare un avversario come il Partizan, che ha mostrato di essere in forma, richiederà un approccio fisico e intenso. La capacità di adattarsi e trovare nuove soluzioni in assenza di Brown sarà fondamentale per il morale e la prestazione della squadra.

Le prossime partite saranno decisive per il futuro della squadra e per le scelte strategiche della dirigenza. Solo il tempo dirà se questa decisione si rivelerà corretta o se Olimpia Milano dovrà affrontare ulteriori sfide.