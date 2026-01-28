Milano Libera: L’annuncio della candidatura di Massimiliano Lisa

Massimiliano Lisa presenta la sua candidatura a sindaco di Milano con la lista Milano Libera, impegnandosi a creare una città al servizio dei cittadini.

Con l’orizzonte delle elezioni comunali del 2027 che si avvicina, il panorama politico milanese inizia a prendere forma. Ieri mattina, al Politeatro di viale Lucania, è stata presentata ufficialmente la lista civica Milano Libera, con Massimiliano Lisa come primo candidato sindaco.

Lisa, imprenditore e appassionato di cultura, ha condiviso il suo punto di vista su una Milano che, a suo avviso, è diventata sempre più distante dai suoi abitanti. “Vivendo qui da 58 anni, ho visto come la città si sia trasformata in un luogo dove pochi hanno il controllo e molti si sentono esclusi”, ha dichiarato.

Un candidato con una visione chiara

Massimiliano Lisa è un volto noto nella città. Come cofondatore e amministratore delegato di Leonardo3, ha dedicato la sua carriera alla valorizzazione del patrimonio culturale. Ha anche creato il Museo Leonardo 3 in piazza della Scala nel 2013, un’iniziativa ora al centro di una controversia con l’amministrazione comunale.

Durante la presentazione, Lisa ha delineato i suoi obiettivi per un’amministrazione che metta al centro il benessere dei cittadini. “Milano Libera nasce dal bisogno di liberare la città dai poteri che la rendono sempre più invivibile. È fondamentale che i milanesi possano nuovamente sentirsi a casa nella loro città”, ha affermato.

Critiche all’attuale amministrazione

Il candidato sindaco ha espresso critiche alla classe dirigente attuale, sottolineando che le promesse fatte negli ultimi vent’anni non si sono mai concretizzate. “Si parla di nuove case popolari e trasporti più efficienti, ma le domande rimangono: cosa è stato realizzato in tutti questi anni? Non possiamo più permettere che i cittadini siano presi in giro”, ha dichiarato.

Secondo Lisa, la lista Milano Libera rappresenta una nuova speranza per il 50% dei cittadini che alle ultime elezioni non si sono presentati alle urne, delusi dalla politica. “Vogliamo costruire una Milano unita, accessibile e per tutti”, ha ribadito, con l’ambizione di creare un modello che possa ispirare anche altre città italiane.

Il supporto dei movimenti locali

Durante l’evento, diversi rappresentanti di movimenti locali, come il Movimento Noi del Popolo e Rivoluzione della Bellezza Milano, hanno espresso il loro sostegno alla candidatura di Lisa. Questo appoggio evidenzia la volontà di unire le forze per affrontare le sfide che la città si trova ad affrontare.

Lisa ha anche accennato alla possibilità di istituire un Assessorato alla Trasparenza, con l’intento di garantire maggiore chiarezza e onestà nella gestione pubblica. L’idea è quella di coinvolgere un magistrato di spicco, il cui nome sarà reso noto in seguito.

Una campagna elettorale a lungo termine

Parlando della campagna elettorale, Lisa ha rivelato che il suo team è ancora in fase di costruzione. “Siamo una realtà nuova e partiamo da zero. Dobbiamo prenderci il tempo necessario per farci conoscere dai cittadini e per raccogliere i candidati che ci permetteranno di presentarci ufficialmente alle elezioni”, ha concluso.

In un clima politico complesso, la presenza di una nuova lista civica come Milano Libera potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nel modo in cui la città affronta le sue sfide, restituendo la voce ai cittadini e rendendo Milano una città più equa e vivibile per tutti.