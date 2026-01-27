Scoperta una base di spaccio a Milano: arrestati due trafficanti e sequestrati oltre 80mila euro

Due giovani arrestati a Milano con 1,7 kg di hashish e 81.000 euro: un'operazione della Polizia di Stato rivela un significativo traffico di sostanze stupefacenti.

Un’importante operazione della Polizia di Stato di Milano ha portato all’arresto di due giovani, rispettivamente di 21 e 26 anni, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento, avvenuto sabato 24 gennaio, ha messo in luce un significativo traffico di droga nella città lombarda.

L’operazione si è svolta nel quartiere Greco Turro, precisamente in via Giolli, dove gli agenti hanno notato i due giovani in atteggiamenti sospetti. La loro presenza in un’area poco affollata, accanto a un’auto con una gomma bucata, ha immediatamente insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire il controllo.

Un controllo di routine che rivela molto di più

Durante il controllo, gli agenti hanno trovato il 26enne in possesso di un mazzo di chiavi e di circa 5.800 euro in contante, riposti in una busta trasparente all’interno del suo giubbotto. Questo ritrovamento ha attirato ulteriormente l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di avvisare il personale della Squadra Investigativa del commissariato di via Perotti.

Accesso al deposito di droga

Grazie alle chiavi rinvenute, la polizia è riuscita ad accedere a un box nelle vicinanze, dal quale proveniva un forte odore di sostanza stupefacente. All’interno, sono stati scoperti ben 20 panetti di hashish per un peso complessivo di 1,7 kg. Ma non è tutto: nel box era presente anche un sacchetto contenente mazzette di banconote per un valore totale di 75.645 euro.

Precedenti e implicazioni della scoperta

Entrambi i giovani arrestati avevano già alle spalle precedenti penali, il che rende ancora più allarmante la scoperta di questa base di spaccio. La quantità di droga e di denaro rinvenuta è indicativa di un’attività di traffico non trascurabile, che potrebbe avere ramificazioni più ampie nella rete dello spaccio in città.

Le autorità locali hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’importanza della lotta contro il narcotraffico e il costante impegno della polizia nel garantire la sicurezza dei cittadini. Questo arresto rappresenta un passo significativo nella lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di sostanze stupefacenti a Milano.

Il ruolo della comunità e la prevenzione

Oltre all’azione repressiva, è fondamentale il ruolo della comunità nella prevenzione di simili attività illecite. I cittadini sono incoraggiati a segnalare comportamenti sospetti per contribuire a una maggiore sicurezza collettiva. La sinergia tra forze dell’ordine e popolazione è essenziale per combattere efficacemente il fenomeno dello spaccio di droga.