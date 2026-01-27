Due giovani arrestati a Milano: scoperti con droga e contanti illegali

Un controllo stradale di routine si trasforma in una significativa operazione di contrasto al traffico di droga a Milano.

Sabato pomeriggio, un intervento della polizia nella zona di Milano ha portato a un’operazione decisiva contro il traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato Greco Turro, durante un controllo di routine, hanno arrestato due giovani di 21 e 26 anni, sospettati di essere coinvolti nella vendita di droga.

L’operazione si è svolta in via Giolli, dove i due erano a bordo di un’auto con una gomma bucata.

Il controllo di polizia e il ritrovamento sospetto

Durante il controllo, l’atteggiamento nervoso del 26enne ha attirato l’attenzione degli agenti. L’uomo aveva con sé una somma di 5.800 euro in contante. Inoltre, le chiavi di un box nei dintorni hanno suscitato ulteriori sospetti, portando le forze dell’ordine a effettuare una perquisizione approfondita del garage.

La scoperta del box

Una volta entrati nel box, gli agenti hanno avvertito un intenso odore di hashish, confermando le loro preoccupazioni. All’interno, sono stati rinvenuti 20 panetti di hashish per un peso totale di 1,7 chilogrammi e una somma di 75.645 euro, suddivisa in mazzette. Questo sequestro ha portato a un totale di oltre 81.000 euro in contanti e un notevole quantitativo di droga, evidenziando la gravità della situazione.

Le conseguenze legali per i due giovani

Dopo l’accertamento del materiale sequestrato, i due uomini sono stati arrestati e portati in custodia. Entrambi presentavano precedenti penali, il che ha aggravato la loro posizione. Sono stati accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un reato serio che potrebbe comportare pene severe.

Il contesto dell’operazione

Questo episodio mette in luce come anche le situazioni più ordinarie, come un’auto in panne, possano rivelare attività illecite nascoste. Le forze dell’ordine si sono dimostrate sempre pronte a intervenire in presenza di opportunità per fermare il traffico di droga.

Le indagini continueranno per determinare l’ampiezza della rete di distribuzione coinvolta e identificare eventuali altri complici. La polizia ha ribadito l’importanza di rimanere vigili e segnalare comportamenti sospetti, poiché ogni piccolo dettaglio può rivelarsi cruciale nella lotta contro il crimine.

Il ruolo delle autorità locali risulta fondamentale, e la collaborazione tra cittadini e polizia contribuisce a mantenere Milano più sicura. Gli agenti del Commissariato Greco Turro hanno dimostrato come il loro lavoro quotidiano possa portare a risultati significativi nell’ambito della prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti.