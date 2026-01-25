Costruire Relazioni di Supporto tra Donne: Iniziativa a Cesate

Unisciti a "Tessere Relazioni tra Donne" e scopri come costruire legami solidi e duraturi. Sviluppa connessioni significative e arricchenti con altre donne, condividendo esperienze e supporto reciproco. Partecipa a eventi e attività che promuovono l'amicizia e la crescita personale. Espandi la tua rete sociale e professionale attraverso un ambiente stimolante e accogliente. Non perdere l'opportunità di far parte di una comunità dedicata alla solidarietà femminile e alla crescita collettiva.

In un contesto in cui le connessioni umane possono apparire elusive, la biblioteca di Cesate si conferma come un rifugio per le donne. Qui, possono incontrarsi, condividere esperienze e costruire relazioni significative. Il progetto ‘Tessere relazioni tra donne’ è stato avviato per promuovere la solidarietà e il sostegno reciproco tra le donne, ed è organizzato presso la storica sede di via Piave.

Fino alla fine di febbraio, si svolgeranno incontri gratuiti, rappresentando un’opportunità unica per le donne cesatesi e quelle dei comuni limitrofi di entrare in contatto, instaurare amicizie e partecipare a momenti di condivisione creativa.

I fatti

Il calendario degli eventi è ricco e variegato, concepito per stimolare la partecipazione e la creatività delle partecipanti. Tra le prossime iniziative, il laboratorio di arteterapia è previsto per sabato 31 gennaio alle 10.30. Questo incontro offre l’occasione di esprimere la propria creatività e scoprire il potere terapeutico dell’arte.

Momenti di condivisione

Successivamente, il 13 e il 27 febbraio, si svolgeranno due serate dal titolo ‘Parole in cerchio’. Questi incontri, programmati per le ore 20.30, sono concepiti come spazi di riflessione e dialogo su temi di attualità, esperienze personali e progetti futuri. Le partecipanti potranno discutere e confrontarsi in un ambiente accogliente e informale.

Le conseguenze

Il progetto ‘Tessere relazioni tra donne’ è stato lanciato nell’ambito del bando ‘Ri-Generare Legami’, promosso dall’azienda consortile Comuni Insieme. La sua finalità è costruire, nel tempo, una rete di supporto, dove le donne possano aiutarsi a vicenda e trasformarsi in amiche attraverso eventi dedicati alla creatività, alla manualità e al scambio di esperienze.

Incontri conviviali

Oltre alle attività artistiche, il progetto include momenti conviviali, pensati per favorire l’incontro e l’amicizia tra le partecipanti. Questi eventi possono comprendere sessioni di cucina condivisa e attività di creazione collettiva, rendendo le serate non solo un’opportunità di apprendimento, ma anche di divertimento e socializzazione.

La partecipazione agli eventi è libera e non è richiesta la presenza a tutti gli appuntamenti, anche se è raccomandata per chi desidera sfruttare al massimo questa esperienza. Gli interessati possono contattare la segreteria della biblioteca per ulteriori informazioni e dettagli.

Il contesto

Il progetto ‘Tessere relazioni tra donne’ rappresenta un’importante iniziativa per le donne di Cesate, un invito a unirsi e costruire insieme una rete di solidarietà e amicizia. Ogni appuntamento è un passo verso la creazione di legami profondi e duraturi.