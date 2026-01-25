Coop Lombardia dona 103mila euro alla Croce Rossa per sostenere le emergenze umanitarie

Un'iniziativa innovativa che trasforma ogni acquisto in un atto di solidarietà, offrendo supporto concreto alle famiglie in difficoltà.

Durante le festività natalizie, l’acquisto di dolci tipici ha assunto un significato di sostegno per coloro che si trovano in difficoltà economica. Questa iniziativa, lodevole e significativa, è stata promossa da Coop Italia, che ha avviato una raccolta fondi a favore del Comitato Regionale Lombardia della Croce Rossa Italiana, grazie all’impegno attivo dei soci delle cooperative del Distretto Nord Ovest.

Dettagli dell’iniziativa solidale

Dal 18 al 24, Coop ha avviato una campagna di raccolta fondi legata alla vendita di tre dolci tipici delle festività: il panettone classico, il panettone senza canditi e il pandoro classico, tutti prodotti da un chilogrammo a marchio Coop. Durante questa settimana promozionale, sono stati venduti oltre 27.453 dolci, evidenziando una significativa adesione da parte dei clienti.

Un aiuto immediato

La cooperativa ha scelto di destinare l’intero ricavato della campagna al Comitato regionale della Croce Rossa. Una prima parte dell’assistenza è consistita nella donazione di 1.632 panettoni, distribuiti ai beneficiari in tempo utile per le celebrazioni natalizie. Tuttavia, il contributo più significativo è rappresentato da buoni spesa per un valore complessivo di 103.284 euro, corrispondenti ai restanti dolci acquistati dai soci.

Impatto sul territorio e risultati dell’iniziativa

I voucher saranno utilizzati dalla Croce Rossa per sostenere nuclei familiari e singoli individui in condizioni di fragilità economica. A livello consortile, l’iniziativa ha coinvolto anche Coop Liguria e Nova Coop del Piemonte, generando donazioni complessive per 274.436 euro, un risultato straordinario che evidenzia l’importanza della solidarietà collettiva.

Il messaggio di Coop Lombardia

Alfredo De Bellis, presidente di Coop Lombardia, ha dichiarato: “Questa iniziativa dimostra come la partecipazione dei soci possa tradursi in un aiuto concreto e misurabile per le famiglie più vulnerabili. Con un gesto semplice, Coop riesce a creare un impatto reale sul territorio, rafforzando il legame tra consumo consapevole e comunità solidale.”

È fondamentale riconoscere l’impegno di tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa. Attraverso un semplice acquisto, si è contribuito a rendere il Natale più sereno per molte famiglie in difficoltà. La solidarietà rappresenta un valore essenziale e, in questo contesto, è stata tradotta in azioni concrete e misurabili.