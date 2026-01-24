Inter-Pisa 6-2: la capolista Inter mantiene il primato in Serie A con una vittoria schiacciante

Un'epica rimonta dell'Inter che conquista tre punti fondamentali, superando il Pisa con un sorprendente 6-2.

La 22ª giornata di Serie A si è aperta con una sfida entusiasmante tra l’Inter e il Pisa, due squadre con obiettivi opposti in classifica. I nerazzurri, desiderosi di consolidare la loro posizione di leader, hanno affrontato un inizio di partita sorprendente, trovandosi sotto di due reti in un batter d’occhio. Tuttavia, l’Inter ha dimostrato una grinta incredibile, riuscendo a rimontare e a chiudere la gara con un punteggio finale di 6-2.

Un avvio inaspettato

Il match si è svolto a San Siro, dove i tifosi si aspettavano una prestazione convincente da parte della squadra di Chivu. Invece, è stato il Pisa a sorprendere tutti. Dopo solo undici minuti, il portiere Sommer ha commesso un errore fatale, permettendo a Moreo di segnare il primo gol della partita. La situazione è poi peggiorata al 23′, quando il medesimo giocatore ha raddoppiato con un colpo di testa su calcio d’angolo, portando gli ospiti sul 2-0.

La reazione dell’Inter

Nonostante il doppio svantaggio, l’Inter ha dimostrato grande determinazione. La squadra ha iniziato a costruire il proprio gioco, trovando così il modo di reagire. Al 39′, un calcio di rigore concesso per un tocco di mano di Tramoni ha permesso a Zielinski di accorciare le distanze. Solo due minuti dopo, Lautaro Martínez ha pareggiato con un colpo di testa, riportando il punteggio in parità e riaccendendo le speranze dei tifosi. Prima della fine del primo tempo, l’Inter ha completato la rimonta, grazie a un assist preciso di Bastoni per Pio Esposito, che ha siglato il 3-2 al 47′.

Dominio nerazzurro nella ripresa

Il secondo tempo ha visto un’Inter decisamente più aggressiva e sicura di sé. Il Pisa, colpito dalla rimonta avversaria, ha faticato a mantenere il ritmo. Al 63′, una conclusione di Dimarco ha colpito il palo, lasciando intravedere un ulteriore pericolo per la difesa toscana. Con il passare dei minuti, l’Inter ha continuato a premere sull’acceleratore e, all’82’, è arrivato il quarto gol, firmato da Dimarco, assistito da Thuram. La festa per i tifosi nerazzurri non era ancora finita.

La chiusura del match

Il finale di partita ha visto l’Inter dilagare. Al 86′, Bonny ha realizzato il quinto gol con una bella azione personale, mentre il sigillo finale è stato messo da Mkhitaryan nel tempo di recupero, regalando un clamoroso 6-2. Con questo successo, l’Inter si è portata a quota 52 punti in classifica, mantenendo un vantaggio di sei punti sul Milan e nove sul Napoli. Il Pisa, invece, resta fermo a soli 14 punti, penultimo nella classifica.

La partita di ieri sera ha messo in evidenza non solo la resilienza dell’Inter, ma anche la capacità di reagire a situazioni difficili. Nonostante le avversità iniziali, la squadra ha dimostrato di poter contare su un attacco prolifico e su un gioco corale efficace. Per il Pisa, si tratta di un altro passo falso che complica ulteriormente la lotta per la salvezza.