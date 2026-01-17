Cassazione Rigetta il Ricorso della Procura: Cosa Significa per Mario Venditti?

La sentenza della Corte di Cassazione rappresenta un importante traguardo nel caso Venditti.

La sesta sezione della Cassazione ha emesso una sentenza che conferma la posizione di Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia. Il ricorso presentato dalla Procura di Brescia è stato rigettato. Quest’ultima aveva richiesto l’accesso ai dispositivi elettronici di Venditti nell’ambito di un’inchiesta sulla presunta corruzione legata al caso Garlasco.

Il contesto dell’inchiesta

L’inchiesta, nota come “Clean 3”, ha sollevato interrogativi su un presunto sistema corruttivo all’interno della magistratura pavese. Mario Venditti, magistrato in pensione, è accusato di aver agevolato l’archiviazione di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi. Questa vicenda ha riacceso l’attenzione su un caso di omicidio che risale a 18 anni fa.

Le decisioni del Riesame

Il Tribunale del Riesame di Brescia aveva già annullato in precedenza altri decreti di sequestro riguardanti i dispositivi elettronici di Venditti, sottolineando la mancanza di evidenze concrete di corruzione. In particolare, il Riesame ha evidenziato che la Procura non è stata in grado di fornire motivazioni sufficienti per giustificare il sequestro, ritenendo che le ricerche informative dovessero basarsi su criteri di selezione specifici per evitare perquisizioni indiscriminate.

Le conseguenze della sentenza

Con la sentenza della Cassazione, che ha confermato le decisioni del Riesame, Venditti e gli ex carabinieri coinvolti nel caso possono ora rientrare in possesso dei loro beni confiscati. Questo sviluppo rappresenta un colpo significativo per la Procura di Brescia, la quale sostiene che i dispositivi contengano informazioni cruciali per dimostrare la colpevolezza di Venditti.

Le reazioni alla sentenza

La reazione della difesa di Venditti è stata di soddisfazione, mentre i pubblici ministeri hanno subito un duro colpo. La Procura aveva ipotizzato che all’interno dei dispositivi sequestrati potessero trovarsi elementi chiave per supportare la propria accusa, ma finora non è riuscita a giustificare il sequestro in modo convincente.

Futuri sviluppi e possibili ricorsi

Nonostante la sentenza della Cassazione rappresenti una vittoria per Venditti, la Procura potrebbe decidere di presentare un ricorso. Gli avvocati della Procura hanno manifestato l’intenzione di proseguire le indagini, evidenziando l’importanza di esaminare i rapporti tra gli inquirenti e i soggetti coinvolti nel caso, inclusi avvocati e consulenti tecnici. Tale approccio potrebbe portare a un nuovo tentativo di indagare su eventuali anomalie nei rapporti tra la giustizia e la famiglia Sempio.

La situazione di Venditti resta delicata

La decisione della Cassazione di respingere il ricorso della Procura rappresenta un passo cruciale in una vicenda complessa. La situazione di Venditti continua a essere monitorata con attenzione da tutti gli attori coinvolti nel caso. Gli sviluppi futuri, infatti, potrebbero influenzare ulteriormente l’andamento della questione. È necessario osservare se la Procura sarà in grado di presentare nuove evidenze che possano giustificare ulteriori azioni legali.