Omicidio a Rozzano: un 70enne ucciso in un appartamento

Un drammatico omicidio ha scosso Rozzano, con un 70enne trovato senza vita in casa.

Nella notte del 16, Rozzano è stata teatro di una drammatica vicenda che ha portato alla scoperta di un omicidio all’interno di un appartamento in via Peonie. I Carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione di una persona che minacciava di suicidarsi, scoprendo un quadro agghiacciante.

La scoperta del corpo

All’interno dell’abitazione, le forze dell’ordine hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di 70 anni, identificato come Domenico Lorusso. La vittima presentava un profondo taglio alla gola, compatibile con un’aggressione violenta. Il cadavere era posizionato in una zona nascosta, sotto un armadio, segno di un tentativo di occultamento.

Le prime indagini

Il giovane coinvolto nella vicenda, un marocchino di 21 anni, era presente nell’appartamento al momento dell’arrivo dei Carabinieri. Secondo le prime indagini, i due si conoscevano già, e il giovane aveva precedenti per reati legati agli stupefacenti. È stato trovato mentre tentava di lanciarsi dal balcone, mostrando evidenti segni di crisi.

La dinamica dell’evento

Le ricostruzioni preliminari indicano che un alterco potrebbe essere avvenuto tra i due uomini, culminando in un atto di violenza estremo. La posizione del giovane è attualmente al vaglio della giustizia, mentre i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche hanno condotto i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’omicidio.

Dettagli sulle relazioni tra i due

Si è appreso che il giovane marocchino abitava nell’appartamento dove spesso Domenico veniva ospitato. Questa relazione, sebbene non chiarita, suggerisce una certa familiarità tra i due, rendendo possibile che motivazioni personali abbiano alimentato la lite che ha preceduto il tragico evento.

Le conseguenze legali

Dopo la scoperta del corpo e il tentativo di suicidio, il giovane è stato trasferito all’ospedale San Paolo di Milano per accertamenti medici e psicologici. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e prove per determinare le responsabilità legali e chiarire se si tratti di un omicidio premeditato o di un gesto scaturito da un litigio improvviso.

La Procura di Milano, rappresentata dal pubblico ministero Paola Biondolillo, ha già avviato le procedure per l’arresto del 21enne, accusato di omicidio. Mentre le indagini proseguono, la comunità di Rozzano è scossa da questo drammatico episodio, che ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e la convivenza pacifica tra persone di diversa provenienza.